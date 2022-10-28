К чему готовиться 11-классникам и как будет проходить вступительная кампания 2023 года, подготовил Sputnik.

Как будет проходить централизованный экзамен

В конце этого учебного года выпускникам придётся сдавать два централизованных экзамена. Они заменят выпускные испытания по русскому (или белорусскому) языку, математике, истории Беларуси и иностранному языку.

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Минобразования ранее сообщало, что одним из ЦЭ, которые придётся писать 11-классникам, станет экзамен по русскому либо белорусскому языку на выбор. Вторым обязательным предметом, как заявлялось, будет математика, но в начале сентября министр образования Андрей Иванец рассказал другое.

«Второй предмет централизованного экзамена учащийся будет определять самостоятельно — в зависимости от того, в какой университет планирует поступать», — сказал он.

Например, если выпускник школы захочет подать документы в БГМУ, в школе он может выбрать биологию в качестве второго ЦЭ.

Проводиться централизованный экзамен будет в форме ЦТ. При этом сдавать тестирование по предметам, которые учащийся сдал на ЦЭ, не придётся — по сертификатам экзамена можно будет поступать в вуз.

Известно, что тесты для проведения экзамена разработает РИКЗ, задания будут представлены на базовом уровне. Пункты тестирования разместятся в вузах, до 1 декабря опубликуют список мест, где можно сдать ЦЭ.

Нужно ли ЦЭ сдавать всем

Если коротко, то да. Это обязательный экзамен, без которого учащемуся по окончании школы не выдадут аттестат. Хотя ученикам, которые планируют поступать в колледжи, сертификат с полученным баллом на ЦЭ не понадобится: с 2023 года в учреждения среднего специального образования абитуриенты будут поступать только по конкурсу аттестатов.

Как будут выставляться баллы на ЦЭ

Оцениваться знания на централизованном экзамене будут по 100-балльной шкале. Полученный на ЦЭ балл будет учитываться также при выставлении отметки в аттестат — для этого его переведут в 10-балльную систему. Шкала перевода выглядит так: в сертификат, который понадобится при поступлении в вуз, будет выставляться отметка от 1 до 100. Сертификат, как и в случае с ЦТ, будет действовать два года.

В какие сроки пройдёт ЦЭ

Централизованный экзамен будет проходить намного раньше, чем ЦТ, — в мае. Участники ЦЭ должны будут зарегистрироваться на него заранее — с 1 по 20 апреля.

Школьники, которые будут сдавать это испытание в резервные дни, должны будут зарегистрироваться не позднее чем за три дня до проведения экзамена. Те, кто не написал экзамен по разным причинам, смогут пересдать его в августе.

Останется ли ЦТ

Централизованное тестирование как форму вступительного испытания стали использовать с 2005 года. ЦТ сдают абитуриенты, окончившие школы, колледжи и лицеи, для того, чтобы поступить в вузы.

Несмотря на то, что в следующем году выпускники школ будут сдавать ЦЭ, централизованное тестирование остаётся для тех абитуриентов, которые планируют сдавать третий предмет, необходимый для поступления. Есть, однако, нюанс: те предметы, которые ученики написали на ЦЭ, заново сдать на ЦТ будет нельзя.

Внутренний экзамен в вузе

После сдачи ЦЭ (и при необходимости ЦТ) абитуриента ждёт внутренний экзамен в вузе — ещё одно обязательное испытание, но уже при поступлении в университет. Как заявляли ранее в Минобре, этот экзамен нужен для того, чтобы «увидеть» возможности абитуриента.

Внутреннее испытание будет проводиться по первому профильному предмету. Экзаменуемый будет выполнять задания в письменной форме с последующим устным объяснением. Впрочем, в какой форме будет проходить экзамен, вузы будут определять сами.

Баллы за характеристики

В Минобразования говорят, что школьные характеристики, как и раньше, будут выдаваться выпускникам. Но никакие дополнительные баллы за них выставляться не будут.

«Про баллы я не могу подтвердить. То, что характеристики могут быть, которые объективно отражают всевозможные достижения учащегося, и школы их могут выдавать, а вузы при поступлении принимать — это да», — отметил Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования.

До этого министр образования Андрей Иванец, комментируя возможность введения характеристик от школ, подчеркнул, что они не будут «нести балльность», это просто «штрих к портрету» будущего студента при сдаче экзамена в вузе.

«Целевиков» станет ещё больше

Напомним, в новом Кодексе об образовании значительно расширены возможности для «целевиков». Отныне направить на целевое обучение своих будущих работников могут организации, расположенные не только в деревнях, посёлках, небольших городах и в зоне ЧАЭС, но и в иных населённых пунктах, например, в Минске.

Студентам, отучившимся по целевому направлению, будет предоставляться статус молодого специалиста: на работе за это положены доплаты.

В большинстве случаев по целевому направлению вузы набирают абитуриентов на медицинские, аграрные и педагогические специальности. К примеру, контрольные цифры приёма студентов-«целевиков» в медвузах с 2023 года планируется увеличить до 80% от общего числа бюджетных мест, в аграрных вузах — до 70%, в других — до 60%.

Выпускники, которые планируют поступать по целевым направлениям, будут проходить внутренний экзамен по первому профильному предмету, также будет учитываться средний балл аттестата.

Что говорят в министерстве

Sputnik позвонил на «горячую» линию Министерства образования — узнать, есть ли уже какая-то конкретика по вступительной кампании 2023 года. Например, какие предметы будут на централизованном экзамене.

«Если бы была ясность, вы были бы уже осведомлены. Если на сайте Министерства образования такой информации нет, то с ходу вам никто не ответит», — сказали там и добавили, что эту информацию можно уточнить в управлении образования конкретного района.

«Потому что, если какая-то информация доводится, она доводится прежде всего отделу или управлению образования. Прежде чем её получит школа», — сказали в Минобразования.