Зашёл в один из магазинов Слуцка и увидел, как много навезли разных атрибутов Хеллоуина. Больше всего «улыбнули» чулки «Мрак». Хватает тут и черепов, и скелетов, и даже вязаные тыквы.

Реклама

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.