Со 2 ноября меняется расписание движения автобусов, которые обычно курсируют по улице 14 Партизан, потому что строители будут укладывать новый асфальт.
Когда возобновится движение автобусов по этому участку, автопарк сообщит «Кур’еру» дополнительно.
Объезд ремонтируемого участка будет по таким схемам:
- автобусы №№ 5, 11, 16, 17, 20, 22: Молодёжный центр – Стоматология – Геологоразведка – 11-я школа – Чехова – Ивановского – Магистральная – Суворова;
- автобус №13 схема аналогичная с выездом к лицею.
- Время отправления от конечных остановочных пунктов максимально не изменится. Из-за объезда смещается расписание на промежуточных пунктах (время отправления тех рейсов, которые всё же смещены, выделено серым фоном).
- Маршрут №13 не сможет осуществлять все рейсы в полном объёме, некоторые рейсы отменены (зачёркнуты).
- Маршрута № 21 «Мясокомбинат – Ивановского» не будет.
- Заезд маршрута №15 «Автобусный парк № 2 – Социалистическая» на «Чехова» отменён.