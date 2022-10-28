Со 2 ноября меняется расписание движения автобусов, которые обычно курсируют по улице 14 Партизан, потому что строители будут укладывать новый асфальт.

Когда возобновится движение автобусов по этому участку, автопарк сообщит «Кур’еру» дополнительно.

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Объезд ремонтируемого участка будет по таким схемам:

автобусы №№ 5, 11, 16, 17, 20, 22: Молодёжный центр – Стоматология – Геологоразведка – 11-я школа – Чехова – Ивановского – Магистральная – Суворова;

автобус №13 схема аналогичная с выездом к лицею.