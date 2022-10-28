Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило для бизнеса некоторые вопросы, которые касаются постановления Совмина №713. Основные выбрал Office Life.
Как понять, относится ли какой-то товар к регулируемым потребительским?
МАРТ: Посмотреть в перечне к постановлению № 713. Если товара там нет, нормы постановления на него распространяться не будут.
Также стоит посмотреть в совокупности:
- Постановление МАРТ от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров розничной и оптовой торговли и форм уведомлений»;
- Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 28 августа 2020 г. N 76 «Об утверждении статистического классификатора СК 33.004-2020 «Товары розничной торговли».
И если товар может быть по любому из этих документов отнесён к группе, подгруппе, классу, категории, подкатегории, виду, подвиду, группировке, которые, в свою очередь, регулируются в соответствии с постановлением №713, то такой товар относится к категории регулируемых.
Как согласовывать цены, в том числе новые?
В адрес государственных органов (организаций) нужно предоставить следующие документы и (или) сведения:
- заявление о согласовании повышения (установления) отпускной цены на товары по форме согласно приложению 1 к постановлению №64;
- плановую калькуляцию по расчёту отпускной цены на товары;
- маркетинговый анализ (в случае повышения отпускной цены) по форме согласно приложению 2 к постановлению №64.
Потом госорганы или созданные ими комиссии в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о согласовании отпускных цен информируют о нём MAPT.
Что относится к б/у товарам и относятся ли к ним восстановленные товары?
МАРТ: имеющие признаки эксплуатации (износа) узлы и агрегаты транспортных средств, в том числе восстановленные двигатели, относятся к товарам, бывшим в употреблении, — и на них не распространяется действие постановления № 713.
Как округлять цены, если после округления размер применяемой надбавки превышает уровень, разрешённый постановлением № 713?
МАРТ: Округлять с учётом ограничений — в меньшую сторону до 1 копейки.
Относится ли к изъятию реализация потребительских товаров юридическим лицам для собственного потребления?
МАРТ: Требования постановления № 713 не распространяются на отношения, связанные с реализацией товаров, используемых в процессе производства (за исключением товаров, указанных в пункте 7 постановления № 713).
Под товарами, используемыми в процессе производства, следует понимать продукцию и материалы, которые приобретаются (поставляются) для использования в процессе производства и в связи с таким использованием подвергаются значительной степени технологических изменений и/или изменяется их классификационный код по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне любого из первых четырёх знаков.
Распространяются ли требования норм постановления № 713 на товары, не указанные в приложении 1 к постановлению?
МАРТ: Требования постановления № 713 применяются только в отношении товаров, указанных в приложении 1 к постановлению.
Пункт 14 постановления № 713 распространяет своё действие на все товары без исключения.
Как проводить дооценку остатков потребительских товаров в розничной торговле до уровня отпускных цен на вновь поступившие такие же товары, можно посмотреть здесь.