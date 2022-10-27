В ноябре в стране ожидается рост зарплат у бюджетников, пересчёт бюджета прожиточного минимума и, соответственно, изменение размера детских пособий и других социальных выплат. В начале месяца работников «пятидневки» ждут большие выходные, а школьники уйдут на осенние каникулы.

Повысится базовая ставка и зарплаты бюджетников

С 1 ноября базовая ставка составит 212 рублей. В начале года она была 198 рублей, а потом повышалась два раза. На сайте Минтруда сообщается, что в ноябре за счёт увеличения базовой ставки зарплата бюджетников вырастет на 5-30 рублей.

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Базовую ставку применяют для оплаты труда бюджетников и работников, которых к ним приравнивают, а также работников организаций, которые получают субсидии. Растёт базовая ставка — растёт и тарифная часть зарплаты работника. За счёт повышения базовой ставки с ноября зарплата должна вырасти примерно у 850 тыс. человек, пишет Onliner.

Изменится бюджет прожиточного минимума и пособия

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) пересчитывается раз в квартал — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. С помощью БПМ определяют право граждан на некоторые виды социальной поддержки.

В случае увеличения БПМ (а обычно он растёт) следом вырастут также:

минимальные трудовые пенсии;

пособия в связи с рождением ребёнка;

пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (платят 50% БПМ);

пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ, 70% БПМ);

пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью в возрасте до 18 лет (100% БПМ, 120% БПМ);

пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (70% БПМ);

надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;

пособия по уходу за человеком с инвалидностью I группы либо за лицом, которое достигло 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты.

Конкретной цифры нового бюджета прожиточного минимума пока нет, но она появится на днях и будет действовать до нового пересмотра — 1 февраля 2023 года.

Крайний срок уплаты налогов

Люди, у которых в собственности имеются квартиры, частные дома, дачи, гаражи, земельные участки и транспортные средства, должны до 15 ноября внести авансовый платёж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также транспортный налог за 2021 год.

Если не пришло бумажное извещение, то можно проверить, выставлен ли налог к уплате, в «Личном кабинете плательщика» либо позвонить в инспекцию МНС по Слуцкому району по телефонам.

Появится улучшенное дизтопливо для зимы

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы начинают выпускать улучшенный вид зимнего дизельного топлива — ДТ-З-К5, класс 0. Специалисты пояснили: его принципиальное отличие — нормирование температуры помутнения.

С 1 ноября все потребители внутреннего рынка получат возможность заправляться новым зимним дизтопливом. Но в то же время продолжится продажа ДТ-З-К5, класс 2, который применяется при температуре минус 20°C.

Большие выходные и школьные каникулы

Работники с классической пятидневкой будут отдыхать три дня подряд: 5, 6 и 7 ноября (последние длинные выходные в этом году).

Осенние каникулы в этом году официально начинаются 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно, то есть девять дней благодаря тому, что государственный праздник в этом году выпадает на понедельник.

Дополнительные поезда и полёты в Туркменистан

В период школьных каникул и ноябрьских длинных выходных БЖД планирует увеличение спроса пассажиров на билеты в Россию и поэтому пустит дополнительные поезда.

Дополнительный поезд №236 Минск — Москва отправится из Минска 2 и 6 ноября с остановками в Жодино, Борисове, Толочине и Орше. В обратном направлении 3 и 7 ноября назначен дополнительный поезд №231 Москва — Минск с остановками в Орше, Толочине, Крупках, Борисове и Жодино. К составу этих поездов прицепят беспересадочные вагоны сообщением Витебск — Москва — Витебск.

Также дополнительные поезда запустят в Санкт-Петербург: 2, 4 и 6 ноября поезд №250/249 отправится из Минска через Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Оршу и Витебск. Обратный поезд с такими же остановками в белорусских городах пойдёт 3, 5 и 7 ноября.

А «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан: с 1 ноября рейсы будут выполняться по вторникам раз в две недели. Напомним, что гражданам Беларуси для взъезда в Туркменистан нужна виза.

Отменят скидки на проезд в дизеле для пенсионеров

С 1 ноября для пенсионеров перестанет действовать 50% скидка на поездки в поездах региональных линий экономкласса. Льготу вводят на время сезонных сельскохозяйственных работ — с 1 мая.

Мобильный интернет станет дешевле

С 1 ноября доступ к мобильному интернету А1 станет дешевле, но не для всех. Снизят плату только для абонентов тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и «Победа».

За 1 МБ интернет-трафика придётся отдать всего 0,01 рубля с НДС: раньше с тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный» взимали 0,1577 рубля, с пользователей, отдавших предпочтение «Победе», списывали 0,0525 рубля. Мобильный оператор уточняет, что тарификация на данных тарифах осуществляется по 1 Кб.

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