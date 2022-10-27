Вчера рассматривала в магазине одежду, искала что-нибудь по сезону. Наткнулась на три вещи, которые меня удивили и показались забавными.
1. Куртка для двоих
Сначала я обратила внимание на эту флисовую куртку, у неё есть большой внутренний карман. Я подумала, что это для ребёнка, но меня поправили и сказали, что для собачки.
2. Рукавицы для дров
Моё внимание привлекли просто мегаогромные мохнатые рукавицы. Мама пошутила: «Рукавицы для дров». И действительно, дрова хорошо носить, руки не повредишь точно.
3. Одеяло для русалки
Это самое необычное одеяло, которое я видела (а может, это и не одеяло вовсе). Оно сделано как хвост, а внутри флис. А что — ноги всовываешь и, как русалка, когда холодно, греешься, телевизор смотришь или вяжешь, лёжа на диване.