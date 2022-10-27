Вчера рассматривала в магазине одежду, искала что-нибудь по сезону. Наткнулась на три вещи, которые меня удивили и показались забавными.

1. Куртка для двоих

Сначала я обратила внимание на эту флисовую куртку, у неё есть большой внутренний карман. Я подумала, что это для ребёнка, но меня поправили и сказали, что для собачки.

2. Рукавицы для дров

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Моё внимание привлекли просто мегаогромные мохнатые рукавицы. Мама пошутила: «Рукавицы для дров». И действительно, дрова хорошо носить, руки не повредишь точно.

3. Одеяло для русалки

Это самое необычное одеяло, которое я видела (а может, это и не одеяло вовсе). Оно сделано как хвост, а внутри флис. А что — ноги всовываешь и, как русалка, когда холодно, греешься, телевизор смотришь или вяжешь, лёжа на диване.