Слуцкий райисполком предлагает в аренду однокомнатную квартиру, требующую ремонта. Она расположена по адресу: г. Слуцк, ул. Энергетиков, д. 3, кв. 17, общей площадью 30,45 м2, жилой — 16,37 м2.

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Это свободное арендное жильё может быть предоставлено при условии выполнения ремонта за счёт собственных средств.

Плата за пользование арендным жильём при выполнении ремонта арендного жилья за счёт средств граждан не взимается:

при выполнении ремонта согласно смете, утверждаемой государственными организациями, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения, в размере, не превышающем сметную стоимость по каждому виду работ и материалов;

после подтверждения не позднее шести месяцев со дня заключения договора найма арендного жилья выполненных согласно смете ремонтных работ, отражаемых в акте о приёме-передаче во владение и пользование жилых помещений, и их оплаты;

в период, определяемый соразмерно стоимости ремонта, указанной в смете.

Потом размер платы за пользование арендным жильём будет рассчитываться следующим образом: общая площадь 30,45 м2 х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения).

Заявления о предоставлении арендного жилья необходимо подавать в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома.