Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (во второй половине октября).

2002 год

20 октября. ФК «Слуцк» — ФК «Звезда» (Марьина Горка). Сергей Соловей забивает второй мяч в ворота «Звезды». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Слуцка». Фото: Алесь Достанко
15 октября. Заседание клуба «Мужское дело»: «Кто сказал, что растить детей — не мужское занятие?»
17 октября. Уборка территории возле универмага «Слуцк». Фото: Алесь Достанко
20 октября. Болельщики ФК «Слуцк»
30 октября. В ходе раскопок в Слуцке обнаружены останки 30-ти человек, которые стали жертвами фашистских злодеяний на территории Случчины в годы Великой Отечественной войны. Вскоре были обнаружены останки тысяч человек…
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
30 октября. На месте раскопок. Останки ребёнка лет десяти с пулевым отверстием в черепе
Во время матча на Слуцком городском стадионе
Слуцкий рынок. Предприниматели везут тележки с товаром к местам торговли. Фото: Алесь Достанко

2012 год

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
14 октября. Проблемы с покупкой валюты отображаются и на таких вот объявлениях у частных торговцев, когда вместо ценника на товар хорошо видно объявление другого рода. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
18 октября. Ранее утро над частным сектором в Слуцке. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
23 октября. В приёмном покое Слуцкой больницы. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
30 октября. Возле фабрики «Слуцкие пояса» активно идут работы по реконструкции здания и прилегающей территории. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
27 октября ФК «Городея» на своём стадионе принимал ФК «Слуцк». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу ФК «Городея». Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
20 октября. На «Городском» стадионе Слуцка состоялся матч ФК «Слуцк» и ФК «Химик». Матч завершился победой ФК «Слуцк» со счётом 2:0. Фото: Алесь Достанко

Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
30 октября. Случчанин Сергей Александрович выиграл 200 миллионов рублей в электронную интерактивную игру «Кено». Ставка была случайной — по совету отца. Сергей сыграл практически впервые, как итог — более $23 000 в эквиваленте.
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
24 октября. Хозяева одного из домов заготавливают дрова на зиму, рядом под прикрытием палатки работают связисты. Фото: Алесь Достанко