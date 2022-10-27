Немецкая молодёжь в деревне ведёт скромный образ жизни и чаще всего помогает вести хозяйство своей семье. Но это не означает, что молодые люди не получают высшее образование и безвылазно находятся в сельской местности.



Большинство сельской молодёжи в Германии разговаривает на английском языке, имеет высшее образование, хобби. Многие учатся на бесплатной основе, поскольку для студентов, которые проживают в сёлах, предназначаются для этого специальные гранты.

Когда наступают каникулы, молодёжь возвращается домой и помогает по хозяйству. Несмотря на то что молодое поколение получает высшее образование, часть планирует продолжать семейное дело и остаётся проживать в деревнях.

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Большая часть ферм открывает собственные небольшие магазинчики для сбыта продукции. Как правило, в них продают молочные продукты, яйца, картошку. Часть хозяйств дополнительно зарабатывает на проведении по ферме экскурсий для туристов.

Родители платят зарплату своим детям, они не работают бесплатно. Заработанные деньги молодёжь копит, чтобы потом купить машину, одежду или отправиться в путешествие мечты. При этом родители не отказываются помогать детям. Кто-то старается ускорить процесс реализации задуманных планов и без проблем добавляет недостающую сумму денег.

В Германии транспортное средство не является роскошью, так как оно необходимо для передвижения. Поэтому родители помогают своим детям с покупкой машины и получением независимости в данном вопросе.

В населённом пункте есть всё самое необходимое, включая аптеки, бары или кафе, банки. Кстати, в Германии пиво можно употреблять с наступлением 16-летнего возраста.

Если сравнивать жизнь немецкой молодёжи в деревне и, например, российской или белорусской, то здесь существуют значительные отличия: можно получать образование бесплатно, нет проблем с трудоустройством и развлечениями. В немецких деревнях созданы все необходимые условия, чтобы прививать молодёжи чувство ответственности и иметь самостоятельные стремления к своим мечтам.

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