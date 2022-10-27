В пятницу, 21 октября, в редакции состоялась встреча с активными читателями газеты «Кур’ер», которые участвовали в конкурсе «Народные новости». Мы выбрали девять человек, которые через наши площадки делятся с другими читателями интересными новостями и наблюдениями.

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Это Янина Баранникова, Екатерина Гончарик, Екатерина Борисовец, Анастасия Галкина, Андрей Нагорный, Руслан Березовский, Анна Илистинова, Владимир Шилович и Инна Шилович.

Каждому мы подарили картину с изображением исторического Слуцка, фирменные майки и другие презенты от газеты «Кур’ер». Вот что они говорят про сотрудничество с нами.

Екатерина Борисовец:

«Газета «Кур’ер» всегда ассоциировалась с интересной информацией. Сотрудничество с ней даёт возможность поделиться какими-то волнующими проблемами, важными мыслями, которые для кого-то могут быть полезными. Это прекрасная возможность выразить себя. Ещё это шанс познакомиться с новыми интересными людьми, найти единомышленников. Когда-то в подростковом возрасте очень мечтала стать журналистом, родители не поддержали, стала педагогом. Но благодаря «Кур’еру» могу воплощать свою мечту сейчас».

Янина Баранникова:

«Мне нравится работать с газетой «Кур’ер». Я считаю, что у читателей «Кур’ера» нет определённого возраста, поэтому там можно найти материалы, которые по вкусу каждому. «Кур’ер» открыт новым идеям, слышит просьбы читателей и идёт в ногу со временем. Я знаю, что в нашем городе есть много изданий, которые так и остались придерживаться определённых рамок, и теперь про эти издания никто ничего и не слышит.

Очень важно оставаться в тренде у постоянно подрастающей молодёжи, подстраиваться под их движения, ведь будущее за ними, и здорово понимать, что у «Кур’ера» это легко получается.

Все статьи написаны понятным языком и не содержат в себе лишнего текста. Лично я безумно влюблена в рубрику народных новостей, поэтому мне в кайф её всегда поддерживать. Это для меня как отдушина. Но нужно отдать должное, благодаря народным новостям «Кур’ер» мне помогал в некоторых организациях бороться с хамством и несправедливостью. Спасибо «Кур’еру» за то, что он есть! Я считаю, что он лучший».

Екатерина Гончарик:

«Сотрудничество с газетой повышает мою узнаваемость. Плюс приятно, когда есть публикации в СМИ. Надо же с чего-то начинать. Ещё это возможность делиться своим опытом не только в сфере продаж и маркетинга, но и в целом работой на «удалёнке» и фрилансом. На эту тему тоже писать могу».

Напомним, что конкурс народных новостей от газеты «Кур’ер» проходил с мая по сентябрь 2022 года. Всего было опубликовано более 120 новостей от наших читателей.

Из них на сайте kurjer.info – 65, на сайте lampa.kurjer.info – 35, а в группе vk.com/kurjer – десятки сообщений.

И это не учитывая той информации, которая требовала участия журналистов и написания материала по теме обращения.

Наши «народные журналисты» затронули разные сферы в своих сообщениях.

Люди делились бытовыми проблемами и интересными наблюдениями.

Рассказывали истории о животных

и о трудностях воспитания детей.

Были тексты и про медицину,

и про образование,

и про экологию, и не только.

Мы благодарны вам, дорогие читатели, что народных новостей стало больше. Присылайте ещё: