Вчера в историко-этнографическом музее Слуцкого государственного колледжа для всех желающих прошла экскурсия о разных периодах жизни нашего города. Её провёл историк Сергей Богдашич.

Основное время было уделено исторической экспозиции, где собраны предметы и орудия обихода рубежа 19 и 20 веков. Каждый экспонат вызывал неподдельный интерес, и много было вопросов об их предназначении.

Картины о давнем Слуцке

Привлекли внимание картины старого Слуцка, которые были созданы современными авторами Игорем Титковским, Сергеем Богдашичем, компьютерный дизайн Евгения Матюшина. Городская архитектура на них воссоздана так реалистично, будто авторы были современниками той давней эпохи.

Реклама

Про Тройчанский монастырь

Лектор рассказал, что Троицкий (Тройчанский) монастырь был создан Анастасией Слуцкой как «памятник воинской славы» в честь события, когда во время набега войска татар он выдержал все их атаки. Можно считать, что это был единственный памятник в Беларуси подобного значения. Ныне от этого грандиозного духовного комплекса не осталось и следа…

Первые в Беларуси автобусы появились в Слуцке

Ещё один интересный факт — именно в Слуцке появились первые автобусы в Беларуси. Лектор наглядно продемонстрировал, что наш город в свою бытность был хорошо развитым ремесленным и торговым поселением. К каждому старинному предмету хотелось прикоснуться, чтобы ощутить силу и мудрость славных предков.

Залов в музее много

Слушатели посетили различные залы, которые связаны с военными событиями в Слуцке, а также увидели экспозиции, показывающие на практике деятельность государственного колледжа. Все экспонаты, исторические факты, изделия талантливых мастеров вызывали искреннюю гордость за наш город! В этом учебном заведении есть свой духовный центр.

К сожалению, времени не хватило рассмотреть подробнее всё, что там собрано, но мы были в восторге от музея и сердечно благодарили лектора и всех, кто помогал в экскурсии. Напоследок нас отвели в «Зимний сад» — уникальное место для Слуцка.

Напоминаем, что краеведы совместно со Слуцкой епархией и газетой «Кур’ер» организовали цикл лекций по истории Слуцка и его окрестностей. Лекции проходят каждую среду в 19.00 в епархиальном управлении по адресу: улица Максима Богдановича, 9.

Если вы хотите рассказать об интересных событиях, участниками которых вы стали, пишите и присылайте фото на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.