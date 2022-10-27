После публикации, что камеры «ловят» машины без техосмотра на дорогах страны, «Кур’ер» узнал, выстроились ли автовладельцы в очередь, чтобы получить допуск.

Разрешение на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении выдаёт Слуцкая диагностическая станции №80 УП «Белтехосмотр». Там корреспонденту «Кур’ера» рассказали, что очередь небольшая, только до ворот.

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Напомним, что случчанам есть с чем сравнивать. Когда с 1 января 2021 года в Беларуси отменили госпошлину, на станции за полдня в очереди собиралось более 40 человек с их авто.

Сегодня автовладельцы выстроились только на территории предприятия.

В «Белтехосмотре» напомнили, что, в соответствии с п.4 и п.5 ст.18.11 КоАП РБ, если у транспортного средства не пройден техосмотр, то его владельца (физическое лицо) оштрафуют на сумму до трёх базовых величин (до 96 рублей), а юридическое лицо — на сумму до десяти базовых величин (до 320 рублей).

Как записаться

Водители могут записаться на техосмотр онлайн через gto.by. Нужно зайти на сайт, найти слуцкую станцию (или ближайшую), нажать «Записаться», выбрать удобное для себя время и ввести свои данные. А потом просто приехать к назначенному времени.

Как оплатить

Оплатить услуги станции можно по ЕРИП прямо на месте — через онлайн-банкинг на мобильном телефоне. Для этого нужно: