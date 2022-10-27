МАРТ опубликовал изменения в постановление №713 о новой системе регулирования цен. Документ вступил в силу со дня подписания, 26 октября.
Кроме изменений в дооценке остатков товаров и порядке добавления к розничной цене фактических расходов на фасовку, изменения коснулись и перечня товаров из приложения 1, цены на которые подлежат регулированию по новым правилам, пишет Office Life.
Что изменилось в списке товаров
В список добавили моторное масло для автомобилей, домашнюю и резиновую обувь, а убрали цветы, ювелирные изделия, наручные часы и печатные издания.
Кроме того, из списка регулируемых товаров исключили:
- паштет, сосиски, сардельки, кровяная и ливерная колбаса;
- икра и морепродукты, деликатесные рыбные консервы;
- жевательная резинка;
- супы сухие и бульонные кубики;
- приправы перец чёрный, душистый и красный;
- носки из полушерстяной пряжи;
- демисезонные сапоги, полусапоги, ботинки;
- газеты, журналы, книги;
- цифровые фотокамеры;
- смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и карты памяти;
- дрова, торфобрикеты;
- электрические батарейки (АА).