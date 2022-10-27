МАРТ опубликовал изменения в постановление №713 о новой системе регулирования цен. Документ вступил в силу со дня подписания, 26 октября.

Кроме изменений в дооценке остатков товаров и порядке добавления к розничной цене фактических расходов на фасовку, изменения коснулись и перечня товаров из приложения 1, цены на которые подлежат регулированию по новым правилам, пишет Office Life.

Реклама

Что изменилось в списке товаров

В список добавили моторное масло для автомобилей, домашнюю и резиновую обувь, а убрали цветы, ювелирные изделия, наручные часы и печатные издания.

Кроме того, из списка регулируемых товаров исключили: