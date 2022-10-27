МАРТ опубликовал изменения в постановление №713 о новой системе регулирования цен. Документ вступил в силу со дня подписания, 26 октября.

Кроме изменений в дооценке остатков товаров и порядке добавления к розничной цене фактических расходов на фасовку, изменения коснулись и перечня товаров из приложения 1, цены на которые подлежат регулированию по новым правилам, пишет Office Life.

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Что изменилось в списке товаров

В список добавили моторное масло для автомобилей, домашнюю и резиновую обувь, а убрали цветы, ювелирные изделия, наручные часы и печатные издания.

Кроме того, из списка регулируемых товаров исключили:

  • паштет, сосиски, сардельки, кровяная и ливерная колбаса;
  • икра и морепродукты, деликатесные рыбные консервы;
  • жевательная резинка;
  • супы сухие и бульонные кубики;
  • приправы перец чёрный, душистый и красный;
  • носки из полушерстяной пряжи;
  • демисезонные сапоги, полусапоги, ботинки;
  • газеты, журналы, книги;
  • цифровые фотокамеры;
  • смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и карты памяти;
  • дрова, торфобрикеты;
  • электрические батарейки (АА).