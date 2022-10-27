Некоторые товары исключили из новой системы регулирования цен, сообщил Иван Вежновец, первый заместитель министра МАРТ.

По словам замминистра, регулирование цен, введённое постановлением № 713, не касается товаров роскоши, специфических товаров, носящих сезонный характер, например, цветочная продукцию, которая имеет высокую степень естественной убыли.

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С 20 октября в Беларуси заработала новая система ценообразования. После принятия постановления Совмина № 713 у бизнеса возникло очень много вопросов относительно формирования цен и применения предельных торговых надбавок. Министерство антимонопольного регулирования и торговли создало специальную форму для сбора вопросов от бизнес-сообщества, а также неоднократно выступало с разъяснениями по новым нормам ценообразования. 27 октября правительство скорректировало отдельные нормы документа.