Здание бывшей фильмобазы (улица Ленина, 309) с аукциона купил слуцкий предприниматель. Посмотрите, как изменилось строение с 2019 года.

Напомним, что в 2019 году «Кур’ер» составил рейтинг самых страшных зданий Слуцка. В начале 2022-го добавили ещё несколько объектов.

Реклама

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.