Зашёл на днях в один магазин в Солигорске, стоят покупатели к прилавку с колбасой. Когда подошла очередь мужчины впереди меня, продавец его спросила: «Вам какой?».

«Вот этой», — ткнул пальцем покупатель в самую толстую колбасу в светлой, с волнистыми разводами оболочке. «Текстильной…» — сама себе спокойно сказала продавец. Вынула толстую красавицу на раздельную доску. А я удивился — почему она так называется?

Когда подошла моя очередь, спросил: «Что может быть из текстильной продукции в колбасе?» — «Только оболочка», — ответила продавец. «Тогда отрежьте немножко мне». Поблагодарив Ольгу Владимировну, так зовут продавца, за просветительскую работу, пошёл домой.

Реклама

Дома рассказал супруге, а она ответила, что эту колбасу есть можно, она пользуется спросом у многих пенсионеров, особенно у тех, кто не имеет зубов. О вкусе колбасы промолчу согласно пословице: «На вкус и цвет товарищей нет».

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.