Андрей Дубровник шёл убивать. Это будет даже тройное убийство. Но его занимали другие мысли. Он размышлял о числе 1005.

Андрей

Да, Андрей гордился, что на днях официальной датой рождения города стал 1005 год вместо 1116-го.

Он считал несправедливым, что раньше отсчёт вёлся от года, когда сожгли Слуцк, то есть, от упоминания об этом в летописи. Это считал, что это отражалось на судьбе города, а значит, и на лично его судьбе тоже. Андрей слышал, что ещё несколько лет назад в Слуцке были люди, которые предлагали считать датой основания города 1005 год. Но почему-то тогда на это не обратили внимание. Зато сейчас сами же всё решили так, как раньше не хотели. Это что-то знаковое.

«В начале года Слуцку было 906 лет, а в конце года стало 1017. Во дела!» — удивлялся Андрей.

Он считал, что, меняя дату рождения, ты меняешь судьбу. Что-то такое он читал в статьях то ли про нумерологию, то ли про астрологию. И добавление Слуцку древности на 111 лет поменяет судьбу города к лучшему. Может, даже зарплаты вырастут. А цены замрут без приказа. Сами замрут от восхищения перед древностью и традициями.

Вот с такими мыслями Андрей шёл убивать.

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Сонечка

В пяти минутах от него навстречу Андрею шла Сонечка. Да, её так и звали. Не Соня, не Софья или София, а именно Сонечка. Она даже по паспорту была Сонечка.

Светлая девочка лет 24-х. Сонечка жила в доме №12 по улице Анастасии Слуцкой. Только не говорите, что в городе нет такой улицы. Вы, значит, слабо знаете Слуцк.

Сонечка и Андрей были знакомы давно. И когда они встречались в городе, здоровались и даже могли поболтать. Их родители были из одной деревни – Случники. И они в детстве, когда приезжали на каникулы к бабушкам, гуляли днями и ночами напролёт в компании таких же счастливых детей.

Сонечка тоже думала о великом. Об историческом событии. Нет, не о древних и непременно важных свершениях… Сегодня её мама впервые сама в приложении на смартфоне оплатила коммунальные платежи. Так за пару месяцев девушка наконец-то научила свою маму не стоять в очередях.

Ну, вы знаете этих вот странных любителей стоять в очередях. Такое ощущение, что в Слуцке есть секта «стоятелей в очередях». Они по какому-то своему тайному графику в один день заполоняют то банковские отделения, в другой день – отделения почты, а потом поликлинику, «мясные» или «молочные» ларьки.

Пиком эволюции «стоятелей» стали очереди к терминалу, дающему талончики в электронную очередь. И это факт не из Параллельного Слуцка, а реального. Ну, как реального? Смотря кто какую реальность принимает. Кому взрыв, а кому хлопок; кому падение, а кому отрицательный взлёт.

Вы же знаете это чувство, когда тебя бесит человек у окошка, который прямо с ворохом платёжек платит «за всё». И ты тихо его ненавидишь. А ведь это чей-то родственник. Чей-то самый лучший и самый добрый человек. Тебе стыдно за эту ненависть.

И таких перед тобой ещё человек 10-15 стоят. И ты прямо чувствуешь, как время твоей жизни уходит зря.

Может, в древние времена очереди и были другие. Когда люди болтали, обменивались новостями, дискутировали, спорили про политику и космос, даже на баяне играли и свитера вязали. Но сейчас в очередях скучно. Люди молчат. То ли злые, то ли боятся лишнего сказать, как в былые тоталитарные времена.

Сонечка за 24 года побывала в нескольких странах и убедилась, что даже в некоторых заметно развитых не всё так хорошо с банковскими сервисами. Поэтому она очень гордилась историческим моментом. Она, кстати, что-то читала про 1005 год, но так же равнодушно прочитала и новость про очередное плановое отключение электричества на какой-то улице.

Встреча

Вот с такими мыслями Андрей и Сонечка встретились посреди пустынной аллеи. Да, в нашем Слуцке есть несколько таких аллей, которые особенно прекрасны, как сейчас, осенью – усыпанные опадающей пёстрой листвой.

Кстати, да. Андрей шёл на убийство с большим пакетом. В пакете коробка размером с микроволновку.

— Ой, привет. Что это ты купил? – поприветствовала приятеля Сонечка.

— Не купил. Там щенки.

— Ой-ой, покажи. Кому несёшь? – заулыбалась девушка.

Андрей замолчал. Сонечка поняла.

— Что ты так смотришь? У нас в деревне ты, что ли, не помнишь, как делали все: утопили, закопали и всё? – сказал Андрей и поправил черенок компактной туристической лопатки, торчавший из пакета.

— Не все так делали! Мне твоя мама рассказывала, как твой дед в поле шёл и из земли выбрался щенок, которого не добили и закопали живьём. Этот щенок шёл за дедом через всю деревню. И что дед твой так полюбил его, что из-за него начал с ним по лесу гулять, здоровье поправил, в грибы стал ходить, в ягоды. А потом и пить бросил..

— Ой, это всё сказки! Всех щенков не спасёшь…

— А что, всех щенков утопишь?!

Сонечка разозлилась и начала Андрею рассказывать про волонтёров в Слуцке, которые спасают животных, про прививки и про то, как проблема бродячих или просто «лишних» собак и котов решается стерилизацией и чипированием. Что в деревнях есть куча людей, которым не хватает хорошей собачки. Что можно дать объявление в «Кур’ере» и собачек заберут.

Прослушав пятиминутную лекцию, Андрей невольно выдал классическую фразу, давно ставшую мемом:

— А что, так можно было?!

— Ты дурак?! В каком мире ты живёшь? Хочешь стать убийцей?

— Так это ж собаки.

— Поэтому это будет не убийство? Мало сейчас убийств, что ли?

— Ну, это другое…

— Другое ты тупое, — беззлобно передразнила Сонечка. — А потом людей убивают с этим «другое».

— Ты преувеличиваешь. Ты, когда малая была, тоже всё фантазировала и преувеличивала.

— Андрей, я живу в квартире. У тебя частный дом. Ты что-нибудь придумаешь. Вот тебе телефон девочки, которая поможет пристроить…

Потом Сонечка молча ушла, она опаздывала на работу.

Посреди пустой аллеи Андрей стоял со щенками в коробке и растерянно смотрел вслед Сонечке… Шумели деревья, скрадывая звуки города. Где-то там Слуцк жил своей жизнью, где тысячи людей каждую секунду делают свой маленький выбор…

«Безжалостная, бессердечная сука! Бросила щенков на произвол судьбы. Сейчас они из-за неё погибнут», — подумал он. А потом понял, что вообще-то жизнь щенков зависит от его решения.

Он сам заскулил, как собака – от бессилия и разрыва шаблонов. Он посмотрел в сторону водоёма, потом на пакет в одной руке, на телефон со свежей записью в контактах в другой руке.

— Ёканый 1116 год! – громко вслух выругался он.