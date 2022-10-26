Алексей Шкадаревич — уроженец Копыля, крупнейший белорусский учёный в области оптико-электронного и лазерного приборостроения, академик, профессор, доктор физико-математических наук. Сейчас он директор НПО «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО». 27 октября он отмечает 75-летний юбилей.

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях Слуцкого и близлежащих районов, оставивших след в его истории.

Образование и карьера

Алексей Петрович Шкадаревич родился 27 октября 1947 года в Копыле. С серебряной медалью окончил Копыльскую школу № 2, затем — с отличием физический факультет Белорусского государственного университета (БГУ) по специальности «радиофизика и электроника».

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В 1970-1979 гг. работал в Институте физики АН БССР стажёром-исследователем, младшим и старшим научным сотрудником.

С 1979 г. – начальник Межведомственного конструкторского отдела

Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО).

Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО). С 1984 г. – начальник отделения, зам. главного инженера ЦКБ «Пеленг».

С 1992 г. – директор Научно-технического центра «ЛЭМТ» БелОМО

(Лазеры в экологии, медицине, технологии).

В 1975 г. окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию. В 1983 г. ему было присвоено учёное звание доцента, а в 1990 г. – профессора оптики. В 2004 г. Шкадаревич избран членом-корреспондентом НАН Беларуси, в 2014 г. – академиком НАН Беларуси.

Создаёт лазеры для космоса и военной техники

Область научных исследований Алексея Шкадаревича – лазерная физика, оптико-электронное и лазерное приборостроение. Он разработал лазерные передатчики и модули специального назначения, которые применяются на космических аппаратах, в военной технике и дальнометрии. Разработал и запустил производство лазерных аппаратов и приборов для офтальмологии, онкологии, хирургии, дерматологии, которые широко используются в медицинских учреждениях Беларуси. Лазерные аппараты и приборы также применяются и в народном хозяйстве (на машиностроительных предприятиях, в шинной промышленности, полиграфии, деревообработке и лесном хозяйстве).

Создал научное направление

За последнее десятилетие Алексей Шкадаревич создал национальную школу по исследованию оптико-электронных систем для лёгкого вооружения. Под его руководством разработаны сотни типов оптических приборов, которые приняты на вооружение в Беларуси и поставляются на экспорт более чем в 30 стран мира. Разработано множество приборов ночного видения, телескопических, коллиматорных и лазерных прицелов, создано новое поколение лазерных дальномеров для систем управления огнём и противовоздушной обороны, уникальный комплекс противодействия высокоточному оружию.

Научно-педагогическая деятельность

Одновременно Алексей Шкадаревич ведёт научно-педагогическую деятельность.

С 1981 по 1996 год работал в Белорусском политехническом институте (ныне – БНТУ). Читал лекции в ведущих научных центрах США, Германии, Японии, Испании, Италии, Бельгии, Китая, Индии и других стран. Подготовил 5 кандидатов наук и несколько сотен инженеров-оптиков, которые в настоящий момент определяют уровень развития оптических технологий нашей страны.

Алексей Шкадаревич – автор более 370 научных работ, в том числе 6 монографий, 3 учебных пособий и более 110 изобретений.

Награды

В 2000 году присуждена Государственная премия Республики Беларусь за цикл работ «Механизмы развития, методы и средства лечения глаукомы, катаракты, фотоповреждений сетчатки глаза».

2015 год — орден Почёта,

2021 год – орден Отечества III степени.

Награждён также Почетной грамотой Верховного Совета БССР и почётными грамотами различных ведомств республики.