За прошедшие выходные на территории Слуцкого района произошло 2 ДТП с участием пешеходов. 21.10.2022 в 21.15 пешеход находился на проезжей части дороги в населённом пункте д. Лядно Слуцкого района в состоянии алкогольного опьянения, не обозначив себя световозвращающим элементом. В результате, на него был совершен наезд легковым автомобилем. От полученных травм последний скончался в реанимационном отделении Слуцкой ЦРБ, водитель скрылся с места происшествия. В результате проведённых сотрудниками милиции оперативно розыскных мероприятий, виновник ДТП установлен.

Ещё одно ДТП произошло 22.10.2022 19.20 в г. Слуцке ул. Ленина — ул. Жукова, на пешеходном переходе в темное время суток был совершен наезд на женщину, которая с полученными травмами доставлена в реанимационное отделение Слуцкой ЦРБ.

В связи с происшедшими ДТП, количество нарядов ГАИ было увеличено. Водители и пешеходы могли заметить их работу. Только за прошедшие выходные сотрудниками милиции было выявлено 183 правонарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов. Из них в состоянии алкогольного опьянения с проезжей части изьято-56 нарушений, 50 пешеходов не были обозначены световозвращающим элементами.

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С учётом сложившихся погодных условий, а также сложной дорожно-транспортной обстановкой, профилактические мероприятия с уязвимыми участниками дорожного движения будут продолжены.

Необходимо быть внимательными при пересечении дороги, обозначать себя в тёмное время суток СВЭ. Водителям в сложных погодных условиях необходимо снижать скорость при проезде пешеходных переходов, проявлять максимальную бдительность. Без преувеличения — на кону жизнь и судьба, а дома ждут близкие!

Статья 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь определяет ответственность за нарушение ПДД пешеходом, в т.ч. не обозначившим себя фликером, переход дороги в неустановленном месле, в виде штрафа до 3 базовых величин, те же действия в состоянии алкогольного опьянения до 5 базовых величин, повлёкшие создание аварийной обстановки от 3 до 8 базовых величин.