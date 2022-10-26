О том, что камеры, которые фиксируют отсутствие техосмотра у автомобилей, заработали на белорусских дорогах, сообщил «Белтехосмотр».



За эти датчики отвечает компания «Безопасные дороги Беларуси». Она рекомендует автовладельцам, чтобы избежать штрафа, спланировать прохождение гостехосмотра и получить разрешение.

На дорогах работают камеры фотофиксации двух типов: одни реагируют только на превышение скорости, вторые сканируют поток машин в сплошном режиме. И те, и другие способны распознавать автомобильные номера.

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Всего по стране установлено более 500 стационарных датчиков контроля скорости.

Где камеры установлены на «слуцкой» трассе P-23

17.651-й км.метр, направление на Слуцк (поворот на Чуриловичи);

17.701-й км.метр, направление на Минск (поворот на Чуриловичи);

22.060-й км.метр, направление на Слуцк (Белица);

23.635-й км.метр, направление на Минск (Белица);

80.685-й км.метр, направление на Слуцк (Шищицы);

80.747-й км.метр, направление на Минск (Шищицы);

94-й км, направление на Минск (Кухты);

106.140-й км.метр, направление на Минск (на слуцкой кольцевой, между конной фермой и кафе «Вояж»);

132.475-й км.метр, оба направления (Издрашево, поворот на птицефабрику);

137.868-й км.метр, оба направления (Старобин);

183.160-й км.метр, оба направления, (Ленин).

Как работают камеры

Office Life узнал, как будет работать система. Если машина ездит без техосмотра, то штраф при попадании на камеру водитель будет получать не более одного раза в сутки, в первый раз ему выпишут предупреждение. Ограничений по количеству штрафов за езду без техосмотра при фиксации камерой не предусмотрено, как и в случае превышения скорости.

Но только один вопрос пока остался непонятным: действительно ли камеры, сканирующие поток в сплошном режиме, будут автоматически отправлять данные в МВД. В отделе обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений посоветовали просто пройти техосмотр. Office Life отправил официальный запрос.