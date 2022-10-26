С мая 2021 года я в качестве волонтёра принимаю участие в программе «Оценка популяционного иммунитета к COVID-19» в Беларуси. В этом году переболела коронавирусом, что и подтвердили результаты четвёртого этапа.

Напомним, что бесплатное исследование Минздрав проводит совместно с Роспотребнадзором России. Планируется, что такое тестирование поможет оценить популяционный иммунитет белорусов.

Реклама

За 2021 и 2022 год прошло всего четыре этапа. Так получилось, что вакцинировалась «Спутником» один раз (в два этапа), вторым компонентом — в начале июня 2021 года. Позже не получалось из-за противопоказаний.

По результатам второго этапа, который проходил в августе 2021-го, антител, которые появляются после болезни, в крови не обнаружили. А вот антитела после «Спутник V» наоборот были.

На третий этап тестирования меня пригласили в конце января 2022 года. Антител класса G, которые свидетельствуют о перенесённом COVID-19, тоже не оказалось. Анализ показал, что иммунный ответ на вакцинацию ещё сохранился.

Четвёртый этап прошёл этой осенью. Кровь на исследование отобрали 11 октября. Пришёл результат, что обнаружен низкий уровень антител после перенесённой инфекции COVID-19 (антитела к вирусу SARS-CoV-2).

По результатам анализа получается, что я перенесла коронавирус в этом году. Если быть точнее, то в конце февраля — начале марта. Пока что не пришёл результат с данными, сохранился ли иммунитет после «Спутник», но это маловероятно.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.