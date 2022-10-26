В этом году Весейской средней школе исполнилось 110 лет. Учреждение образования заработало в 1912 году как земское народное училище.

Весейская СШ приглашает всех своих выпускников, ветеранов педагогического труда, учащихся и педагогов «разделить с ней радость этого события» и принять участие в празднике, посвящённом юбилею школы.

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Мероприятие пройдёт в пятницу, 28 октября, в Весейском Доме культуры (аг. Весея, ул. Покровская, 3). Начало в 13.00.

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