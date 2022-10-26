52-летняя солигорчанка несколько часов послушно выполняла указания кибермошенников. По телефону они убедили её взять в кредит 6000 рублей, а затем обналичить деньги и перевести их на указанный счёт.

Потерпевшая не только установила несколько приложений по указанию злоумышленников, но и лично сходила в 4 банка — кредит ей удалось получить только с четвёртой попытки. Она получила наличные деньги и зачислила их через инфокиоск мошенникам, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

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Оперативникам женщина пояснила, что ей было известно о подобных схемах мошенничества, но она всё равно поверила в доводы злоумышленников. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.