С начала этого года налоговые органы Беларуси проверили соответствие расходов доходам у 9 тыс. граждан. По результатам более чем у 2,8 тыс. установлено превышение на общую сумму 86,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Живущим не по средствам доначислили в бюджет налоги в сумме 17,5 млн рублей — в среднем каждому надо будет заплатить государству более 6 тыс. рублей.
В основном проверялись:
- руководители (учредители) субъектов хозяйствования,
- индивидуальные предприниматели, имеющие риски минимизации налоговых обязательств,
- и другие граждане, живущие «не по средствам», которые при незначительных доходах приобретают дорогостоящее недвижимое имущество, транспорт и совершают других финансовые операции.
В итоге:
- из 2,5 тыс. длительно не работающих граждан нарушения установлены более чем у 1,6 тыс. граждан. Им придётся доплатить 7,8 млн рублей;
- из 4 тыс. граждан, которые приобрели дорогостоящее имущество, у 700 установлено превышение расходов над доходами. Им выставили к уплате в бюджет 4 млн рублей.
МНС приводит примеры:
- Налоговая выявила ИП, который за счёт собственных денег приобрёл товарно-материальные ценности и предоставил займы своей же организации на общую сумму более 1,2 млн рублей. Кроме того, для личного пользования купил квартиру и транспортные средства. Мужчине выставили подоходный налог в сумме 280 тыс. рублей.
- У проверяемого гражданина, который давно нигде не работает, расходы превысили доходы на 2,2 млн рублей. Мужчина покупал иностранную валюту, машины, делал другие ценные приобретения за счёт неизвестных источников. Ему предъявили 440 тыс. рублей подоходного налога, которые гражданин уже оплатил.