С начала этого года налоговые органы Беларуси проверили соответствие расходов доходам у 9 тыс. граждан. По результатам более чем у 2,8 тыс. установлено превышение на общую сумму 86,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Живущим не по средствам доначислили в бюджет налоги в сумме 17,5 млн рублей — в среднем каждому надо будет заплатить государству более 6 тыс. рублей.

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В основном проверялись:

руководители (учредители) субъектов хозяйствования,

индивидуальные предприниматели, имеющие риски минимизации налоговых обязательств,

и другие граждане, живущие «не по средствам», которые при незначительных доходах приобретают дорогостоящее недвижимое имущество, транспорт и совершают других финансовые операции.

В итоге:

из 2,5 тыс. длительно не работающих граждан нарушения установлены более чем у 1,6 тыс. граждан. Им придётся доплатить 7,8 млн рублей;

из 4 тыс. граждан, которые приобрели дорогостоящее имущество, у 700 установлено превышение расходов над доходами. Им выставили к уплате в бюджет 4 млн рублей.

МНС приводит примеры: