Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 27 октября.

При подписке на «Кур’ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур’ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей! Весь список можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

Реклама

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

«Чтобы песня была не для себя, а для всех»

Про Павла Трепещёнка из деревни Сороги, который пишет стихи и музыку и сам исполняет свои песни, «Кур’еру» рассказала его односельчанка Татьяна Михневич. На счёту у Павла несколько десятков песен, некоторые из них вполне могли бы стать шлягерами. Мы побывали у этого талантли­вого человека и узна­ли о том, как рождаются песни.

Новый порядок контроля за ценами. Что надо знать

Постановление Совмина Беларуси №713 от 19 октября вводит в нашей стране новую систему регулирования цен — как на отечественные товары, так и на импорт. В перечне 370 товарных позиций, для каждой из которых установлены предельные надбавки. Также закреп­ляется практи­ка получения разрешений на повышение цен у госорганов и местных органов власти – для прохождения процедуры потребуется предоставить обоснование.

Как я искала для себя новую профессию

Наталья, педагог из Слуцка, несколько лет думает о смене профессии, потому что она устала от нервного напряжения и большого количества бумаг и отчётов. Она рассказала, как изучила рынок профессий и какие варианты получения новой специальности рассматривала.

Пачалася рэканструкцыя мемарыяла ў «слуцкай Хатыні»

На мемарыяле ў Пераходах — вёсцы, знішчанай нямецка-фашысцкімі захопнікамі, — пачаліся рамонтныя работы. Іх праводзіць «Дарбудсэрвіс». 13 кастрычніка «Кур’ер» пабываў на месцы.

Как подготовить авто к зиме за 10 шагов

Каждый ответственный автовладелец должен уметь правильно подготовить автомобиль к холодам. Стоит проверить техническое состояние автомобиля, провести диагностику двигателя и ряд подготовительных мероприятий.

Собрали из «хлама» ретромотоциклы

Случчане Александр Зданкевич и Егор Шаржанович восстановили два советских мотоцикла «Днепр», модели МТ-10 и МТ-11. Парни рассказали «Кур’еру», сколько времени и денег у них ушло на это и какие сюрпризы есть у этой техники.

Пераможцы віктарыны атрымалі прэзенты

На працягу некалькіх тыдняў «Кур’ер» праводзіў віктарыну «Якуб Колас і Случчына». Па яе выніках вызначыліся пяць пераможцаў. У суботу, 22 кастрычніка, у рэдакцыі адбылася сустрэча ўдзельнікаў і Анатоля Жука, аўтара кнігі «Якуб Колас. Случчына. Случакі».