Не стало Вероники Николаевны Видениной, учителя русского языка и литературы ГУО «Средняя школа №8 г.Слуцка» и прекрасного человека.

Вся трудовая деятельность этого блестящего педагога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно связана с образованием. Вероника Николаевна отдала работе в СШ №8 34 года своей жизни. Коллеги, ученики и родители запомнили её как удивительно жизнерадостного человека. Она любила школу по-настоящему, искренне и принимала её со всеми радостями и проблемами.

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Большое количество выпускников Вероники Николаевны с благодарностью вспоминают её как чуткого, внимательного, опытного классного руководителя, для которого каждый ребёнок был особенным и любимым.

Учитель с большой буквы… Она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Её уроки — особая атмосфера, атмосфера полного погружения в изучаемый материал. День за днём, урок за уроком спокойно, доступно и терпеливо Вероника Николаевна прививала любовь к языку и литературе.

Кто-то из великих сказал: «Человек жив до тех пор, пока жива память о нём». Память о замечательной Женщине, Учителе, добром и отзывчивом Человеке — Веронике Николаевне Видениной — навсегда останется в наших сердцах. Педагогический коллектив, бывшие ученики и их родители глубоко скорбят о тяжёлой утрате.