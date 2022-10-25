Читатели «Кур’ера» обращаются в редакцию и рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно. Были жалобы на состояние дорог и уличное освещение. Кроме того, жители Слуцка делились мнением о благоустройстве города и благодарили медиков. Краткий обзор обращений.

Пожилые не успевают

Случчанин Руслан Березовский обратил внимание на два уличных неудобства. На перекрёстке у Молодёжного центра часто происходит такая ситуация. Пока горит зелёный свет, пожилые люди не успевают перейти дорогу и часть улицы преодолевают уже на красный.

А на мосту через Бычок возле ГДК после дождей образуется большая лужа, несмотря на то, что недавно мост покрыли свежей плиткой. «Обычно мосты делаются для того, чтобы люди переходили через воду, а не шли по воде», — написал он.

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Об освещении в городе

Сразу несколько человек написали об освещении в городе. В Instagram anna.serzhanova обратила внимание на отсутствие освещения на мемориальном комплексе в Слуцке. Девушка с ником Фанта рассказала, что на улице Социалистической включают свет, когда уже светло. «У кого рабочий день начинается с 6 утра, приходится во мраке пробираться по улицам города в надежде, что не споткнёшься и не будешь сбит велосипедистами. Предлагаю включать свет с 5.30 до 7.00», — написала она. А случчанин Глеб обратил внимание, что фонари на улице Солигорской не горели как минимум 19 и 20 октября.

«Есть ли бомбоубежища»

Житель Слуцка интересуется, есть ли в городе укрытия для населения. «Где в городе есть бомбоубежища для граждан? Если случится что-нибудь опасное, куда бежать и прятаться? И, если они есть, насколько там безопасно?» — написал мужчина.

«Хорошо бы детскую площадку»

Читательница «Кур’ера» lid0kk_ siarHeichyk в Instagram выразила пожелание об оборудовании большой детской площадки в сквере в 11-м городке. «Там бы сделать большую детскую площадку для малышей и мам. И место позволяет, и дорога далеко», — написала она.

Сравнила сельские амбулатории

В «Кур’ер» обратилась Наталья, жительница Весеи, которая рассказала, что по воле случая воспользовалась услугами амбулатории в другой деревне Слуцкого района — Мелешках. Осталась очень довольна. «Вежливый, обходительный медперсонал. Атмосфера уюта и какой-то доброты, как дома. Вокруг такая чистота и стерильность! По-доброму завидую жителям обслуживаемой территории. А коллективу от души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра», — написала женщина.

Женщина сравнила Мелешковскую амбулаторию с «родной», Весейской, где, по её мнению, нужен косметический ремонт и модернизация. Также она пояснила, что здесь недостаточно услуг для населения Весеи, которое составляет почти две тысячи человек.

«Дети идут, падают в грязь»

Жительница Слуцка Наталья хочет обратить внимание коммунальных служб на состояние улицы Октябрьской и переулка Октябрьский. «Улицы наши разбитые, ямы, лужи. Не пройти! Родители ведут детей в детский сад. Те спотыкаются, скользят, падают в грязь! Можно же привести дороги в порядок?» — сказала жительница Слуцка Наталья.

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