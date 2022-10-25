Слуцкий сыродельный комбинат выпустит дополнительные акции на сумму 11 млн рублей (по курсу Нацбанка — более $4,4 млн).

Собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного фонда ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» до 22 862 947,92 рубля, говорится на сайте холдинга.

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Предприятие выпустит 275 миллионов акций номиналом по 0,04 рубля, таким образом уставный фонд комбината увеличится на 11 млн белорусских рублей. Их будут продавать только через закрытую подписку (это продажа ценных бумаг заранее определённому ограниченному кругу лиц, — Прим.ред.).

Вложения предназначены для пополнения оборотных средств. Деньги потратят на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм в 2022-2023 годах в сельхозпредприятиях, которые обеспечивают молоком все производственные площадки Слуцкого сыродельного комбината.

Вероятно, что большую часть акций приобретёт государство, так как сейчас его доля в ОАО превышает 83% — около 65,4% акций принадлежит Миноблисполкому и примерно 17,8% — Слуцкому райисполкому. Остальные микродоли распределены между многочисленными акционерами (юридическими и физическими лицами), пишет Sputnik.

Отчёт Слуцкого сыродельного комбината за 2021 год показывает, что выручка холдинга растёт. За год она составила более 925 млн рублей. Чистая прибыль составила около 60,5 млн рублей.

На предприятии работают более 3000 человек. Основные виды продукции, которые дают наибольший процент выручки, — это сливочное масло животное и сухие молочные продукты. Также холдинг запустил новый проект в Копыльском районе — производство сухого быстрорастворимого молока с пористо-капиллярной структурой.

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