С четверга, 27 октября, велосипедистам не обязательно спешиваться на переходах, использовать зеркало можно по желанию, а в правилах появится понятие «веломобиль».

Какие ещё будут новшества, рассказал Sputnik Александр Занимон, полковник милиции, замначальника Главного управления ГАИ МВД Беларуси.

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Не спешиваться на переходах и про велопереезды

Велосипедистам разрешили проезжать по «зебрам», а не спешиваться, как раньше, но обязательно надо притормозить до заезда на переход, а затем двигаться со скоростью пешехода. Это необходимо для того, чтобы водитель имел возможность заранее увидеть велосипедиста.

Вводится и понятие «велосипедный переезд». Фактически они были и до принятия новых правил. В старой редакции говорится о пунктирной разметке из «квадратиков» (1.15), которой отмечают «продолжение велодорожки», как правило, параллельное пешеходному переходу.

Иногда пешеходы ошибочно принимают это разметку как «свою», мешая велосипедистам. Но сейчас в правилах чётко прописано, что есть именно велопереезды. Их обозначают вышеупомянутым пунктиром, а иногда ещё зелёной краской и белым трафаретом велосипеда.

Новый пункт ПДД говорит, что эти переезды предназначены для велосипедистов и только тех пешеходов, которые используют средства персональной мобильности (СПМ), то есть электросамокаты, гироскутеры и другие похожие приспособления. То есть пешего человека там в принципе не должно быть.

Появился и новый знак, предупреждающий водителей (5.16.3, 5.16.4.) — «Велосипедный переезд».

Вводят знак «Дорога с велосипедной дорожкой» — дорога, по которой велосипеды едут навстречу общему потоку транспортных средств.

Есть в правилах и небольшой акцент для тех, кто любит ходить по велодорожкам пешком, подвергая себя опасности. Прописано, что эта дорожка — для велосипедистов и именно для тех, кто едет на СПМ. Равно как тротуар — место, где главенствуют пешеходы.

Без зеркала, но в жилетке

В старых правилах есть противоречие. С одной стороны, в пункте 200 однозначно написано, что на велосипеде должно быть зеркало заднего вида. С другой стороны, нельзя менять габариты, в том числе, велосипеда. Значит, езда без зеркала — нарушение, но и установка зеркала, не предусмотренного производителем — тоже против ПДД.

С 27 октября зеркало заднего вида на велосипед ставить не обязательно. Остались требования о катафотах (сзади красный, сбоку оранжевый, спереди белый), фонарях в тёмное время суток (спереди обычный, сзади красный). Также обязательны исправные звонок, тормоза и рулевое управление.

Если велосипедист за городом, то в правила добавили одежду со световозвращающими элементами. Формально это не обязательно яркая жилетка с полосами-фликерами, но лучше надевать что-то похожее, чтобы днём не сливаться с пейзажем, как это бывает весной или осенью.

Если на велосипеде нет фонарей, а на велосипедисте нет фликеров, то в темноте одного фликера мало. На дороге автомобиль может банально забрызгать велосипедиста грязью.

Отдельная норма безопасности касается перевозки детей на велосипедах: это можно делать только на велокресле с фиксацией ног и только в велошлеме, при этом ребёнок должен быть не старше семи лет.

Иногда можно и по дороге

В Беларуси для велосипедов езда по автодороге разрешена далеко не всегда. Если ехать можно, то не далее одного метра от правого края (если только не нужно объехать препятствие, повернуть или развернуться). Такое позволяется, когда нет велодорожки или тротуара. В городе это почти исключено.

Новые ПДД позволят выезжать на дорогу, если это «зона с ограничением максимальной скорости движения». Её начало обозначают знаком 3.33, а конец 3.34.

В первую очередь такие зоны могут быть в местах плотной жилой застройки. Скорость для авто там ограничат до 20 км/ч, 30 км/ч или 40 км/ч. Это будет указано на знаке.

Был велосипед, стал мопед

В ПДД дано новое определение велосипеда — добавлен вариант «веломобиль». Таковых средств передвижения пока немного в Беларуси, но они есть.

Также учтены электровелосипеды. И если у него номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки — более 0,25 кВт, а максимальная скорость — свыше 25 км/ч, он будет официально считаться мопедом. Это значит, что ездить на таком транспорте по тротуарам и велодорожкам нельзя. Нужно иметь водительские права, надевать шлем и двигаться по дороге.

Все виды средств персональной мобильности тоже ограничили скоростью 25 км/ч.

Поэтому начиная с 27 октября электрический «харлей» на тротуаре — это уже нарушение, а относительно тихоходный электросамокат или электровелосипед — нет.

Также теперь детям до 14 лет однозначно запрещено ездить на электросамокатах, моноколёсах и прочей подобной технике. Делать это можно только во дворе.

Нельзя будет кататься вдвоём на СПМ, если техника рассчитана на одного человека.

По новым правилам пользователи СПМ во многом приравнены к пешеходам.