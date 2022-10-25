По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата за сентябрь в Слуцком районе составила 1470,4 рубля. Это на 49,8 рубля меньше, чем в августе.

Солигорский, Копыльский, Любанский и Стародорожский районы потеряли в зарплате — минус 415,5 рубля, 124 рубля, 75,9 рубля и 29,8 рубля соответственно. Такая же тенденция наблюдается в общем по стране, кроме столицы.

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Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».