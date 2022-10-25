Электронная сигарета взорвалась в руках у 16-летней школьницы в Солигорске

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сигарета, Солигорск
Фотографии: Солигорский ГРОЧС

В субботу, 22 октября, в 4.00 в Солигорскую больницу привезли подростка 2006 года рождения. У девушки были ожоги лица и рук, которые она получила из-за взрыва электронной сигареты, сообщает «Электронный Солигорск».

электронная сигарета, Солигорск

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