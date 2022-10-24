Как мы уже писали, Совмин на прошлой неделе опубликовал постановление №713 о том, как теперь регулируются цены. МАРТ опубликовал и продолжает по мере подготовки публиковать разъяснения по этому постановлению.

Тезисно выбрали и упростили самое главное из материала Office Life про последние разъяснения 713-го постановления.

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Действует ли директива №10 о недопустимости роста цен

Мораторий на повышение цен отменён.

Директива № 10 действует, однако это не значит, что цены ни на что нельзя повышать по сравнению с 5 октября.

На всё, что не подпадает под регулирование постановлением № 713, можно устанавливать свободные цены, и они могут быть выше, чем были на 5 октября.

Какие потребительские товары входят в перечень регулируемых

Чтобы понять, какие товары попадают под регулирование 713-м постановлением, МАРТ рекомендует смотреть постановление от 5 июня 2018 года № 46 «Об установлении перечня товаров розничной и оптовой торговли и форм уведомлений».

от 5 июня 2018 года № 46 «Об установлении перечня товаров розничной и оптовой торговли и форм уведомлений». Если в постановлении №713 товарная позиция не уточнена (например, просто «триммер» или просто «пылесос напольный»), то сюда следует включать все товары указанной позиции, имеющие соответствующую маркировку (например, триммеры — и парикмахерские, и для газонов, а пылесосы — и бытовые, и строительные).

Отдельные товарные позиции включают группы товаров, прописанные в вышеназванном постановлении МАРТ №46. Например: к товарной позиции 364 «Инструменты» следует относить все виды товаров, указанные в группе «Инструменты» в постановлении МАРТ № 46.

Как отличить продукцию общепита от товара

На продукцию общепита цены не регулируются, а на товары, подпадающие под 713-е постановление, — регулируются. Но нужно различать, когда одна и та же продукция является продукцией общественного питания, а когда — товаром. Для простоты возьмём за пример котлету.

Если субъект хозяйствования готовит котлету на одном своём объекте и поставляет её на другие свои объекты общепита, то она является продуктом общественного питания и на неё постановление № 713 не распространяется.

Если компания пожарила котлету на своём объекте и продала её другой компании, то для изготовителя цены не регулируются, а для компании, купившей котлету, она уже становится товаром, на который цены регулируются по 713-му постановлению.

Если субъект хозяйствования купил у другого субъекта сырую котлету, но пожарил и продаёт её на своём объекте общественного питания, то это продукция общественного питания. Но если субъект купил уже пожаренную котлету и просто разогрел или разморозил её для своего покупателя, то это просто разогретый или размороженный товар, который подпадает под 713-е постановление.

Как считается надбавка при оптовой скидке

Если производители (импортёры) при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) предоставляют покупателям (заказчикам) скидки с отпускных цен (тарифов), то оптовая и (или) торговая надбавки применяются к отпускной цене, уменьшенной на размер скидки.

Если производитель (импортёр) предоставляет оптовику оптовые скидки с отпускных цен, дальнейшая реализация таких товаров оптовиком осуществляется по отпускным ценам, установленным производителем (импортёром), без применения оптовой надбавки. Оптовая скидка может делиться по соглашению сторон между субъектами торговли, осуществляющими оптовую торговлю.