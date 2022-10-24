Этот мужчина-пенсионер живёт в соседнем доме, а встретились первый раз. Он очень тяжело ходит, шаг сделает и отдохнёт. И всегда при нём коляска и опорная трость.

«Зовут меня Михаил Кузьмич Басяков, — назвался при знакомстве. – Живу один уже давно. Спасибо дочери, иногда приходит, помогает с уборкой. Выхожу редко, только в магазин.

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Живём порой удивительно: деда раскулачили, а вскоре началась война, отец отказался идти воевать, так его расстреляли. А недавно вышел из магазина, так алкаш из торбы выхватил бутылку кефира и убежал. Милиция нашла его быстро, 29 сентября был суд.

Но в нашей жизни бывают времена, когда можно услышать, что в наших бедах виновата разделанная на части курица. И вот никто не подсказал, как мне с такими руками разделать эту курицу дома. Нанимать специалиста?»

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