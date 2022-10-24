Хочу рассказать, как я купила обои за 3 рубля 13 копеек, и показать, что они выглядят ничем не хуже, чем дорогие. В итоге обновила интерьер кухни всего за 15 рублей 65 копеек.

Я собиралась обновить интерьер кухни, но денег на дорогие обои не было. Стала искать, что есть в Слуцке подешевле. В одной из торговых точек на рынке увидела красивые рельефные обои на бумажной основе. Стоили они всего 3,13 рубля за рулон.

Сначала я удалила старые обои, помыла стенку. Клей специально не покупала, а использовала остатки имеющегося, который остался от прошлого ремонта. Также сняла навесные шкафы. Стенка на кухне у меня неровная, но её даже предварительно не шпаклевала, не было времени, да и рельеф обоев скрыл недостатки.

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Стенку клеем не мазала, раскатывала обои на полу и наносила клей на них. Сначала приклеила две пробные полосы встык. Но поняла, что после высыхания они могут разойтись, поэтому клеила остальные немного внахлёст. Нужно учитывать, что при таком способе нахлёст должен быть обращён к окну, чтобы швы были менее заметны.

Чтобы ровно приклеить по вертикали, вешала на прибитый к стене гвоздь груз на нитке и ориентировалась на эту линию как на уровень. Единственное место, где я мазала клеем стену, — это угол, потому что в комнате они неровные. В местах стыков тоже наносила больше клея, чтобы хорошо держались.

Разглаживала приклеенные обои мягкой тряпкой. Обои оказались приятными на ощупь, и клей через них не промокал. После высыхания не осталось никаких морщинок.

Вот так я обновила интерьер кухни всего за 15 рублей 65 копеек.

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