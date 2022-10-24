Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 17 по 23 октября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Kuru40_0 (@kuru40_0)

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Публикация от Екатерина Стоцкая (@_kateee.stc)

 

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Публикация от NASTYA Vinchevskaya (@nberegoff)

 

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Публикация от @pasha.yanovich

 

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Публикация от Elizabeth Elizabeth (@lizyyyhhhhkkkaaa)

 

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Публикация от Юлия Козлова (@milanika_mum)

 

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Публикация от POLINA. (@___polinushka___)

 

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Публикация от Sanchez (@sanchez.krzn)

 

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Публикация от Калядин Алексей (@kaliadinaleksei)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)