На прошлой неделе Александр Шуляковский собрал рекордное для него количество белых грибов. Один из них занял половину корзины — шляпка боровика была диаметром примерно 30 см, пишет «Беларусь сегодня».

Александр Шуляковский живёт в деревне Редковичи Любанского района и давно увлекается тихой охотой.

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«За несколько часов «поднял» 87 боровиков. Растут по мху, в дубравах, под ёлками. Всё лето и осень за ними охотился, но такой щедрый урожай собрал впервые в этом году, — говорит сельчанин. — А вообще, случалось, и по восемьсот боровиков находил, весь багажник авто был ими занят, и в салоне полные вёдра стояли. Места у нас грибные».

Все грибы чистые, без червячков, а самый большой боровик оказался не старым, коренастым и крепким. Молодые грибы Александр Шуляковский маринует, а остальные сушит в печи.

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