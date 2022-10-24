Здравствуйте. Хотим рассказать о своём папе. Его зовут Игорь Васильевич Кирилюк. Мы живём в деревне Исерно большой и дружной семьёй.

Наша семья большая — папа, мама и нас пятеро. Андрей и Юрка уже взрослые, а мы ещё школьники. Папочка наш добрый, всегда поможет, подскажет и поддержит. Очень любим своих родителей.

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