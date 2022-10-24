Лежала в Слуцкой больнице. Перед выпиской дали заполнить анкету.

На самом деле мне не к чему придраться. Готовилась к худшему и даже ругаться, если придётся. Понятно, что еда диетическая, не в ресторане же. А вот отношение медработников и персонала очень заботливое. Я даже обалдела.

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