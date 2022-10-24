В воскресенье, 23 октября, ФК «Слуцк» провёл свой очередной матч в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. В рамках 27-го тура «сахарники» гостили в Витебске.

Встреча, проходящая на поле ЦСК «Витебский», держала в напряжении оба коллектива и их болельщиков, и поводов для этого было предостаточно.

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Во-первых, в предыдущем туре «Витебск» и «Слуцк» познали горечь поражений. «Северяне» в гостях уступили минимально «Торпедо БелАЗ» 0:1, а вот подопечные Александра Гуриновича продержавшись на равных половину матча, не выдержали давления во втором тайме и пропустили пять безответных мячей от «Динамо» из Минска.

Второй не менее значимой причиной является турнирной положение.

Если «Слуцк» имел шансы благодаря удачному исходу подняться на десятое место и сильно не волновался о попадании в зону вылета или переходные матчи, то хозяевам впору было очень сильно постараться победить и обезопасить себя от прямого вылета из элитного дивизиона.

Игра действительно оказалась напряжённой и горячей. Уже на пятой минуте вратарь гостей Илья Брановец спасал ворота от удара Антона Матвеенко. Полузащитник принял передачу от своего партнёра Арама Кочаряна и совершил прострел по воротам. Страж ворот гостевой команды в падении отбил мяч левой ногой и в очередной раз проявил свою надёжность.

А уже на седьмой минуте геройствовать пришлось вратарю хозяев Дмитрию Гущенко. Полузащитник Ярослав Яроцкий со всей силы пробил по воротам, и мяч в полёте коснулся вратаря и, изменив направление, полетел выше ворот. На перерыв футболисты ушли при счёте 0:0, а впереди было ещё много интересного.

Во втором тайме самое решающее произошло на 69-й минуте. Обуне Жереми с центра поля отдал передачу Сергею Глебко, и полузащитник, выбежавший один на один с вратарём, открыл счёт в матче и, как оказалось, принёс очень нужную победу, а с ней и три очка в копилку чемпионата.

На 84-й минуте легионер «Витебска» Шада Уэдраого сделал прострел, но мяч пролетел над перекладиной. В итоге цифры на табло не поменялись, и ФК «Слуцк» одержал победу со счётом 1:0, тем самым поднявшись на десятое место в общем зачёте. Подопечные же Александра Ясинского после очередного минимального поражения по-прежнему четырнадцатые.

Следующую встречу ФК «Слуцк» проведёт 30 октября против команды «Торпедо БелАЗ» из Жодино. Местом встречи традиционно станет домашний стадион «Городской», а стартовый свисток прозвучит в 13.00.