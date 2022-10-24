Комитет госконтроля выявил и пресёк факты необоснованного повышения цен в сети магазинов «Соседи», сообщает пресс-служба КГК.

Проверка установила, что должностные лица управляющей организации знали о запрете повышения розничных цен на товары и не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста.

Реклама

С 6 по 18 октября 2022 года были необоснованно повышены цены на более чем 65 ассортиментных позиций.

В отношении директора управляющей организации возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый арестован.

У сети «Соседи» 180 магазинов по всей Беларуси, ретейлер обеспечивает работой более 5,6 тыс. человек, пишет Office Life.

Ещё в четверг, 20 октября, гендиректор «Соседей» присутствовал на пресс-конференции МАРТ по новой системе регулирования цен. Он задал вопрос о том, что делать с продукцией, поступившей ретейлеру ночью в момент принятия и опубликования постановления № 713 по старым накладным, можно ли её принимать и по каким правилам.

Иван Вежновец, первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли, сообщил, что такой товар принимать нужно, но необходимо у поставщика уточнить, какую оптовую надбавку он применял, и потом уже исходя из этого применять розничную надбавку в соответствии с новыми правилами.

Ранее «Курер» сообщал, что из-за завышения цен после 6 октября возбудили 18 уголовных дел, в том числе обвинили двух должностных лиц крупного ретейлера «Доброном».