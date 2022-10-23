Периодически белорусы находят в лесу что-то странное и даже неприличное. Разумеется, первым делом многие интересуются: можно ли это съесть? Onliner разобрался, что необходимо тянуть в рот, что преследуется законами (химии в том числе), а что просто неэстетично выглядит.

«Грибное счастье»

тельница Анастасия прислала Onliner фото из Пуховичского района: увесистый кудрявый паренёк на моховой подстилке. Это спарассис курчавый по кличке «заячья капуста», он же «грибное счастье», он же дрягель, он же царь-гриб.

Пахнет орехами, съедобный. Говорят, встречались экземпляры по 10 кило.

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Но трогать его не надо — это краснокнижник четвёртой (низшей) категории. Позже расскажем, какое наказание полагается тому, кто покусится на это «счастье».

Дрожалка

Во влажных местах в сырую погоду распускается дрожалка листоватая (один из видов дрожалок, имеющихся в Беларуси). Конкретно это «ухо» выросло в Брагинском районе.

При достаточной влажности эти грибы могут выглядеть как желатиновые. В сухую погоду съёживаются, становятся ломкими, ждут дождя. Получив достаточно влаги, снова принимают «желатиновую» форму.

Кроме дрожания и доставления эстетического удовольствия ценителям, у дрожалок нет особого предназначения в жизни. Они неядовиты, их можно даже есть, но никто пока всерьёз об этом не думал.

Охранного статуса у дрожалок нет.

Лисичка серая

Этот редкий родственник лисички обыкновенной выглядит достаточно подозрительно, чтобы его не хотелось съесть. Растет «букетами». Народные названия — «рог изобилия», «труба смерти», «седой», «это что вообще?».

Как ни странно, гриб съедобен — но есть его не надо. Занесён в Красную книгу Беларуси, имеет третью категорию (не находится под прямой угрозой исчезновения, но подвержен риску вымирания в недалеком будущем).

Говорят, эта труба смерти умеет пахнуть смесью сливы, дыни, персика, манго. При случае — принюхайтесь.

Фаллюс нескромный

Фаллюс нескромный (он же веселка обыкновенная, сморчок вонючий, сморчок подагрический, выскочка, срамотник, чертово яйцо) вызывает неизменный восторг у незамысловатой публики.

На Гомельщине даже был увековечен в одном из санаториев (вызвав, разумеется, очередной приступ ханжества у его любителей).

Меж тем это вполне легальный съедобный гриб, считается вкусным. Говорят, французы его едят сырым. В Беларуси не охраняется, хотя на некоторых территориях находится под защитой. В сети есть море снадобий из фаллюса «для мужского и женского здоровья», но мы бы не рассчитывали на этот способ применения слишком сильно.

Ежовик коралловидный

Ещё один краснокнижник третьей категории. Тоже считается съедобным, но можно только смотреть.

Можно встретить на мёртвых или умирающих деревьях, гниющих стволах — по крайней мере, это красиво.

Трутовик серно-желтый

Очень хороший съедобный гриб — и не относится к числу охраняемых. Его часто игнорируют, как игнорируют все трутовики. Но знатоки с удовольствием готовят, едят — утверждают, что это похоже на курицу или краба.

Срезается легко и удобно. Найдя один такой гриб, можно обеспечить едой большую семью.

Пальцы дьявола

Периодически читатели присылают Onliner пальцы дьявола. В июле 2021 года читательница Анастасия сфотографировала гриб, который расцвёл у неё на даче под Заславлем. Говорит, пах тухлым мясом. Выглядел так же.

Оказалось, что это первое подтверждённое обнаружение гриба в Беларуси.

— Нашла по жуткому запаху, изначально думала, что ушла в последний путь какая-то кошка или собака. В кустах и искала нечто подобное, но нашла что-то красное и непонятное, ужасно пахнущее и явно живое, — рассказывала Анастасия.

Формально гриб неядовит, но решать вам. Охранного статуса не имеет — хотя бы потому, что, как считается, не водится в Беларуси.

Что будет за краснокнижный гриб?

Что полагается по закону, если случайно или умышленно сорвал краснокнижный гриб (и при этом был пойман)? Вообще-то в КоАП прописана ответственность только за животных и растения. Грибы всё же самостоятельное царство… В любом случае статья 16.8 предусматривает для физлица за самовольное изъятие или уничтожение краснокнижников и их частей штраф от 20 до 30 базовых; возможна конфискация орудий злодеяния.

Но то, что мы видим над землёй, лишь плодовое тело гриба. Основная часть, мицелий — в земле либо в древесине. Срывая плодовое тело, мы же не уничтожаем всё остальное… Считается ли это нарушением?

В Минприроды заверили: считается. Тем более что в Кодексе написано: «и их частей». Консультант Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова объясняет:

— Разумеется, изъятие редких и исчезающих видов строго регламентировано, возможно в научных целях, для интродукции и так далее. Для этого нужно соответствующее разрешение. Ограничения для того и введены, чтобы сохранить и восстановить вид. Нижний предел ответственности в данном случае — 20 базовых величин, предупреждения не предусмотрено. Даже если человек сорвал этот гриб случайно, по незнанию. Протоколы по этой статье имеют право составлять территориальные органы Минприроды, а также представители местных природоохранных учреждений — нацпарки, заповедники и так далее.

Правда, в ведомстве не припомнили случаев, когда кого-то в реальности наказали за грибы.