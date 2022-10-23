Периодически белорусы находят в лесу что-то странное и даже неприличное. Разумеется, первым делом многие интересуются: можно ли это съесть? Onliner разобрался, что необходимо тянуть в рот, что преследуется законами (химии в том числе), а что просто неэстетично выглядит.

«Грибное счастье»

Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет
Фотографии с сайта Onliner

тельница Анастасия прислала Onliner фото из Пуховичского района: увесистый кудрявый паренёк на моховой подстилке. Это спарассис курчавый по кличке «заячья капуста», он же «грибное счастье», он же дрягель, он же царь-гриб.

Пахнет орехами, съедобный. Говорят, встречались экземпляры по 10 кило.

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Но трогать его не надо — это краснокнижник четвёртой (низшей) категории. Позже расскажем, какое наказание полагается тому, кто покусится на это «счастье».

Дрожалка

Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет

Во влажных местах в сырую погоду распускается дрожалка листоватая (один из видов дрожалок, имеющихся в Беларуси). Конкретно это «ухо» выросло в Брагинском районе.

При достаточной влажности эти грибы могут выглядеть как желатиновые. В сухую погоду съёживаются, становятся ломкими, ждут дождя. Получив достаточно влаги, снова принимают «желатиновую» форму.

Кроме дрожания и доставления эстетического удовольствия ценителям, у дрожалок нет особого предназначения в жизни. Они неядовиты, их можно даже есть, но никто пока всерьёз об этом не думал.

Охранного статуса у дрожалок нет.

Лисичка серая

Лисичка серая. Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет

Этот редкий родственник лисички обыкновенной выглядит достаточно подозрительно, чтобы его не хотелось съесть. Растет «букетами». Народные названия — «рог изобилия», «труба смерти», «седой», «это что вообще?».

Как ни странно, гриб съедобен — но есть его не надо. Занесён в Красную книгу Беларуси, имеет третью категорию (не находится под прямой угрозой исчезновения, но подвержен риску вымирания в недалеком будущем).

Говорят, эта труба смерти умеет пахнуть смесью сливы, дыни, персика, манго. При случае — принюхайтесь.

Фаллюс нескромный

Фаллюс нескромный. Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет

Фаллюс нескромный (он же веселка обыкновенная, сморчок вонючий, сморчок подагрический, выскочка, срамотник, чертово яйцо) вызывает неизменный восторг у незамысловатой публики.

На Гомельщине даже был увековечен в одном из санаториев (вызвав, разумеется, очередной приступ ханжества у его любителей).

Памятник грибу фаллюс нескромный на Гомельщине

Меж тем это вполне легальный съедобный гриб, считается вкусным. Говорят, французы его едят сырым. В Беларуси не охраняется, хотя на некоторых территориях находится под защитой. В сети есть море снадобий из фаллюса «для мужского и женского здоровья», но мы бы не рассчитывали на этот способ применения слишком сильно.

Ежовик коралловидный

Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет

Ещё один краснокнижник третьей категории. Тоже считается съедобным, но можно только смотреть.

Можно встретить на мёртвых или умирающих деревьях, гниющих стволах — по крайней мере, это красиво.

Трутовик серно-желтый

Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет

Очень хороший съедобный гриб — и не относится к числу охраняемых. Его часто игнорируют, как игнорируют все трутовики. Но знатоки с удовольствием готовят, едят — утверждают, что это похоже на курицу или краба.

Срезается легко и удобно. Найдя один такой гриб, можно обеспечить едой большую семью.

Пальцы дьявола

Пальцы дьявола. Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет

Периодически читатели присылают Onliner пальцы дьявола. В июле 2021 года читательница Анастасия сфотографировала гриб, который расцвёл у неё на даче под Заславлем. Говорит, пах тухлым мясом. Выглядел так же.

Оказалось, что это первое подтверждённое обнаружение гриба в Беларуси.

— Нашла по жуткому запаху, изначально думала, что ушла в последний путь какая-то кошка или собака. В кустах и искала нечто подобное, но нашла что-то красное и непонятное, ужасно пахнущее и явно живое, — рассказывала Анастасия.

Пальцы дьявола. Топ самых странных грибов Беларуси. Можно ли их есть и что за это будет

Формально гриб неядовит, но решать вам. Охранного статуса не имеет — хотя бы потому, что, как считается, не водится в Беларуси.

Что будет за краснокнижный гриб?

Что полагается по закону, если случайно или умышленно сорвал краснокнижный гриб (и при этом был пойман)? Вообще-то в КоАП прописана ответственность только за животных и растения. Грибы всё же самостоятельное царство… В любом случае статья 16.8 предусматривает для физлица за самовольное изъятие или уничтожение краснокнижников и их частей штраф от 20 до 30 базовых; возможна конфискация орудий злодеяния.

Но то, что мы видим над землёй, лишь плодовое тело гриба. Основная часть, мицелий — в земле либо в древесине. Срывая плодовое тело, мы же не уничтожаем всё остальное… Считается ли это нарушением?

В Минприроды заверили: считается. Тем более что в Кодексе написано: «и их частей». Консультант Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова объясняет:

— Разумеется, изъятие редких и исчезающих видов строго регламентировано, возможно в научных целях, для интродукции и так далее. Для этого нужно соответствующее разрешение. Ограничения для того и введены, чтобы сохранить и восстановить вид. Нижний предел ответственности в данном случае — 20 базовых величин, предупреждения не предусмотрено. Даже если человек сорвал этот гриб случайно, по незнанию. Протоколы по этой статье имеют право составлять территориальные органы Минприроды, а также представители местных природоохранных учреждений — нацпарки, заповедники и так далее.

Правда, в ведомстве не припомнили случаев, когда кого-то в реальности наказали за грибы.