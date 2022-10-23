Работает родителем-воспитателем: белорус рассказал, как стал приёмным отцом 9 детей, о своей зарплате, мечтах и трудностях

У Василия Пацукевича не совсем обычная для мужчины работа — он родитель-воспитатель. Посвятить себя «чужим» детям Василий решился после кризисной ситуации, когда жизнь его жены и ребёнка висели на волоске, рассказывает «Спутник».

В Беларуси несколько десятилетий создают для детей-сирот условия, максимально приближенные к домашним: появляются детские дома семейного типа, где ребят воспитывают приёмные родители. К слову, приёмное родительство — это официальная работа. Она предусматривает трудоустройство в штат управления по образованию, зарплату, отпуск.

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Дом своими руками

Двухэтажный дом, в котором живёт сегодня семья Пацукевичей, находится на окраине Борисова. Жильё Василий построил сам с использованием льготного кредита. Правда, этих денег было недостаточно и пришлось продать автобус, на котором раньше ездили всей семьей.

Навыки строительства, как признаётся мужчина, он унаследовал от своего отца.

«Я сам из многодетной семьи, нас было 8 детей. Поэтому я на себе прочувствовал, что значит иметь младших сестричек, братьев и помогать им. Когда я был подростком, отец учил меня штукатурить. Помню, он сказал: «Ты учись, эти знания не нужно носить за плечами как рюкзак – в жизни пригодятся», — признаётся многодетный отец.

Уже по прихожей видно, что в доме живёт много человек: на полочках стоит более 20 пар обуви. Столько же висит на вешалках детских курток. Супруга Елена на работе, за старшего с детьми – Василий.

«Вика, ну скушай кашу. Нужно идти складывать одежду, наводить порядок. Как мама делает: сначала одно дело, а потом другое», — учит дочь Василий, которая сидит с поникшей головой над тарелкой за кухонным столом.

Глава семейства объясняет мне психологию детей-сирот, рассказывая, что, когда они чего-то хотят и им это не дают, то дети оказывают давление на более слабых людей и стараются вызвать к себе жалость. «Вы не обращайте на неё внимания», – предупреждает Василий.

Рядом с Викой «кучкуются» другие дети: кто-то ест яблоко, кто-то рисует, кто-то читает книгу. Они не сидят подолгу на одном месте и периодически отвлекают папу от беседы, стараясь привлечь к себе внимание.

Судьбоносный поворот

2008 году супруга Василия Елена была беременна третьим ребёнком. После двух дочек в семье должен был родиться долгожданный мальчик. На 8-м месяце беременности Лене резко стало плохо — поднялось давление. Скорая забрала её в больницу — около 10 дней жена находилась в коме. Василий не находил себе места и каждый день молился. Верит, что молитва помогла произойти чуду: врачи вывели из комы Елену, и на свет появился малыш.

Спустя некоторое время на глаза ему попалась газетная статья, где рассказывалось о двух девочках-сиротах, которые нуждались в родительской любви и тепле. После чудесного спасения жены и ребёнка супруги посчитали своим долгом взять детей к себе. Когда Василий приехал в интернат познакомиться с девочками, то узнал, что они обе — инвалиды.

«Я позвонил супруге, рассказал о диагнозах: у девочек ДЦП тяжелой формы. У одной малышки не было ноги — стоял протез. Однако мы решили, что всё равно возьмём их. На тот момент Оле и Кристине было по 11 лет, но они выглядели старше. В школу девочек не взяли, мы год учили их писать и читать, а потом оформили надомное обучение», — рассказал собеседник.

В 2017 году Василий и Елена решили быть не просто опекунами для нескольких ребят, а создать детский дом семейного типа.

Сейчас у них на воспитании 9 детей-сирот с разными непростыми судьбами. Самому младшему — Богдану — 10 месяцев. Его биологическую мать посадили за наркотики, а кто отец — неизвестно. Старшему Юрию — симпатичному голубоглазому блондину — 14 лет. Его мать злоупотребляла алкоголем, отец умер, родственники усыновить ребёнка не захотели. В семье Пацукевичей Юрий живёт уже пять лет.

Некоторые ребята уже покинули приёмный родительский дом: Никита после 9 класса поступил в училище, биологическая мать Артура восстановилась в правах и забрала его, ещё троих ребят усыновили.

Зарплата отца-воспитателя

Василий оформлен в управлении по образованию как родитель-воспитатель на ставку, жена — на полставки. Его зарплата — около 700 рублей в месяц, у супруги наполовину меньше. По словам мужчины, этих средств катастрофически не хватает, поэтому им вместе с супругой приходится работать.

«Некоторые думают, что мы создали детский дом ради каких-то благ. Я на это уже спокойно реагирую. Просто отвечаю: и у вас есть такая возможность, идите и тоже берите детей. Детей-сирот много, хватит на всех», — признаётся многодетный отец.

Как и подобает настоящему мужчине, Василий не боится физической работы. Для него главное — обеспечить своих родных всем необходимым.

Как и в любой семье, случаются непредвиденные ситуации: дети окно разбили, поломалась стиральная машина. Разница лишь в том, что долго оставаться без стиральной машины в такой семье сложно: попробуйте постирать одежду руками для стольких человек. Поэтому Василий старается откладывать деньги, по чуть-чуть. Бережному отношению к финансам учит и детей.

«У нас была мечта купить теннисный стол. Я рассказал детям, что из так называемого мусора — меди, алюминия — можно сделать деньги. Мы начали вместе собирать их и сдавать в приёмочный пункт. Они увлеклись этим занятием, насобирали на 70 долларов, правда, стол мы не успели купить — нам его подарил заместитель председателя Миноблисполкома», — рассказал Василий.

О «мужском» дне

Есть у мужчин свои традиции. Например, сходить на пиво или в баню. В семье Пацукевичей пиво не пьют, а вот собираться мужской компанией любят. Несколько раз в месяц по воскресеньям Василий вместе с сыновьями выезжают в физкультурно-оздоровительный центр, где посещают баню, сауну, играют в футбол или теннис.

Есть в семье и совместные занятия, увлечения.

«Каждую субботу мы идем в церковь, а потом моя супруга готовит шикарный обед. Как в ресторане. Когда тёплая погода, мы любим ездить в деревню. Расстилаем на земле покрывало и кушаем на свежем воздухе. Огород вместе садим, а потом играем в футбол. Есть желание купить детский бассейн, но боязно, что дети пробьют, ведь эта вещь дорогая», — рассказывает глава семейства.

Сложности и огорчения

Быть родителем-воспитателем — это не только радоваться детскому смеху в доме, проводить свободное время вместе, но ещё и переживать различные трудности и разочарования. Свою главную задачу Василий видит в том, чтобы социализировать детей, подготовить к жизни в обществе. Но не со всеми так получается.

«В нашей семье жил цыган Раджик. Он ушёл из биологической семьи, оказался в приюте, хотел хорошую семью, но многие опасались плохих генов и не хотели брать его. Мы рискнули. Казалось бы: вот начинай жизнь с чистого листа, но Раджик начал вести себя некорректно, грубил, мог послать на три буквы… Ему резкая перемена жизни не очень пришлась по душе. Он ходил гулять, покуривал, но это не самое страшное — однажды разбил окно в чужом доме. Хозяйка вызвала милицию и его забрали. Сейчас он в Могилёве в специнтернате. Но ведь это не моя вина, что так произошло — он сам сделал такой выбор. Хотя, конечно, я переживал», — откровенничает Василий.

Быть отцом – это…

Василий не настаивает на том, чтобы дети называли его папой. Они сами, когда попадают в семью, спрашивают у него: «А можно я тебя буду папой называть?». Он не противится этому, но уверен: как будут называть — не главное.

«Способность мужчины к деторождению ещё не делает его отцом. Смысл отцовства в его уникальности, импровизации, умении быстро переключаться. Любить свою жену и детей, проводить с ними время», — считает Василий.

Напоследок интересуюсь у многодетного отца, о чем он мечтает.

«Не отказался бы выспаться, хотя, наверное, сколько не спишь, всё равно мало», — смеётся глава большого семейства. И добавляет: «Мечтаю с женой и детьми поехать на море»…