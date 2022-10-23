В конце 2022 года в мире появится восьмимиллиардный человек. Станет ли это новой вехой для человечества, рассказал ThinkTanks.by.

Всего за 48 лет население мира удвоилось, увеличившись с четырёх до восьми миллиардов человек.

Африка

По состоянию на 2022 год общая численность населения Африки составляет 1,4 миллиарда человек. Многие из стран с самыми высокими темпами роста расположены в Африке, и к 2050 году ожидается, что население континента подскочит до 2,5 миллиардов человек.

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Нигерия является самой густонаселенной страной Африки и её крупнейшей экономикой. Судя по нынешним темпам роста, крупнейший город Нигерии, Лагос, к концу века может даже стать крупнейшим мегаполисом мира.

В Африке самый низкий средний возраст среди всех других континентов.

Азия

Азия с населением 4,7 миллиарда человек в 2022 году, безусловно, является самым густонаселенным регионом мира.

На континенте преобладают два крупных государства — Китай и Индия. В 2023 году произойдет большой сдвиг: Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной в мире. Китай веками занимал первое место, но несоответствие между темпами роста двух стран сделало достижение этой вехи лишь вопросом времени.

Азия является регионом контраста, когда речь идёт о приросте населения. С одной стороны находятся такие страны, как Сингапур и Япония, которые на самом деле сокращаются. С другой стороны, страны Ближнего Востока, такие как Оман и Катар, имеют высокие темпы роста населения на уровне 4-5%.

Вьетнам находится на пороге того, чтобы стать 15-й страной, население которой превысило отметку в 100 миллионов человек.

Европа

Население Европы в 2022 году составит 750 миллионов человек, что более чем в два раза превышает численность населения Соединенных Штатов.

Столетие назад население Европы составляло около 30% от общей численности населения мира. Сегодня эта цифра составляет менее 10%. Отчасти это связано с ростом населения в других регионах мира.

Что ещё более важно, население Европы сокращается в ряде мест, в частности в Восточной Европе. Многие из стран с самыми медленными темпами роста расположены на Балканах и в странах бывшего советского блока, в частности, в Беларуси.

Россия остаётся крупнейшей страной Европы по численности населения. Хотя территория страны простирается через всю Азию, три четверти населения России проживает в европейской части страны.

Германия является второй по величине страной в Европе, за ней следуют Великобритания, Франция и Италия.

Украина является седьмым по величине государством в Европе, но ещё неизвестно, как нынешняя война с Россией повлияет на долгосрочные демографические перспективы страны.

Северная Америка

Население Северной Америки составляет 602 миллиона человек по состоянию на 2022 год.

На континенте доминируют США, которые составляют более половины всего населения. Население Америки всё ещё растёт скромно (по мировым стандартам), но, возможно, более интересными являются происходящие модели внутренней миграции. В таких штатах, как Техас и Флорида, наблюдается приток населения из других штатов.

Канада имеет один из самых высоких темпов роста населения среди крупных развитых стран благодаря международной миграции.

Мексика в настоящее время является 10-й по численности населения страной, но в конечном итоге её вытеснят из топ-10 быстрорастущие африканские страны.

Южная Америка

Население Южной Америки в 2022 году составляет 439 миллионов человек. Бразилия составляет почти половину этого общего количества.

Где-то в этом десятилетии столица Колумбии Богота станет пятым мегаполисом региона (население которого составляет 10 миллионов и более человек). Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес и Лима — современные мегаполисы Южной Америки.

Океания

Население региона Океании составляет 44 миллиона человек — лишь немногим больше, чем население Калифорнии.

Австралия, Новая Зеландия и Папуа-Новая Гвинея составляют львиную долю населения этого региона.

Интересно, что многие из самых маленьких стран по численности населения также можно найти в этом регионе.

Когда население Земли достигнет 9 миллиардов?

Следующая веха мирового населения — девять миллиардов — вероятно, будет достигнута где-то в 2030-х годах.