Отключение связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 Кв.
Где и когда отключат электричество
В пятницу, 28 октября, с 8.00 до 15.00 у потребителей по адресам:
- ул. Виленская №№ 78-104 (чётные);
- проезд Виленский №№ 1-19 (нечётные);
- ул. Красногвардейская №№ 21-23;
- 1 пер. Красногвардейский №2;
- ул. Западная №№ 1-13 (нечётные);
- ул. Старобинская №№ 15,19;
- пер. К. Либкнехта № 1.
В четверг, 27 октября, с 8.00 до 17.00 у потребителей по адресам:
- ул. Мельничная № 23-51 (нечётные), № 55, № 57;
- пер. Мельничный № 4-10 (чётные), № 9-15 (нечётные);
- ул. П. Маглыша № 1-7.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.