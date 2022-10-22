Отключение связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 Кв.

Где и когда отключат электричество

В пятницу, 28 октября, с 8.00 до 15.00 у потребителей по адресам:

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ул. Виленская №№ 78-104 (чётные);

проезд Виленский №№ 1-19 (нечётные);

ул. Красногвардейская №№ 21-23;

1 пер. Красногвардейский №2;

ул. Западная №№ 1-13 (нечётные);

ул. Старобинская №№ 15,19;

пер. К. Либкнехта № 1.

В четверг, 27 октября, с 8.00 до 17.00 у потребителей по адресам:

ул. Мельничная № 23-51 (нечётные), № 55, № 57;

пер. Мельничный № 4-10 (чётные), № 9-15 (нечётные);

ул. П. Маглыша № 1-7.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.