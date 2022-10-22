С 24 по 27 октября на участке Осиповичи – Слуцк будут проводить ремонт путей. В связи с этим на одних участках отменяются поезда, на других — назначаются, сообщили «Кур’еру» на железнодорожной станции Слуцк.

24 и 27 октября

В связи с проведением ремонтных работ 24 и 27 октября на участке Осиповичи — Слуцк отменяются поезда региональных линий экономкласса:

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Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14);

Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.35, прибытие в Слуцк в 16.54).

В эти дни назначаются поезда:

Солигорск – Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42);

Слуцк – Солигорск (отправление из Слуцка в 17.12, прибытие в Солигорск в 18.09).

25 и 26 октября

В связи с проведением ремонтных работ 25 и 26 октября на участке Осиповичи — Слуцк отменяются поезда региональных линий экономкласса:

Осиповичи – Солигорск (отправление из Осиповичей в 08.39, прибытие в Слуцк в 10.54);

Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14).

В эти дни назначаются поезда:

Слуцк – Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48);

Солигорск – Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42).

РАНЕЕ. 25 и 26 октября отменяются поезда, которые курсируют между Слуцком и Могилёвом.