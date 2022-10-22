С 24 по 27 октября на участке Осиповичи – Слуцк будут проводить ремонт путей. В связи с этим на одних участках отменяются поезда, на других — назначаются, сообщили «Кур’еру» на железнодорожной станции Слуцк.
24 и 27 октября
В связи с проведением ремонтных работ 24 и 27 октября на участке Осиповичи — Слуцк отменяются поезда региональных линий экономкласса:
- Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14);
- Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.35, прибытие в Слуцк в 16.54).
В эти дни назначаются поезда:
- Солигорск – Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42);
- Слуцк – Солигорск (отправление из Слуцка в 17.12, прибытие в Солигорск в 18.09).
25 и 26 октября
В связи с проведением ремонтных работ 25 и 26 октября на участке Осиповичи — Слуцк отменяются поезда региональных линий экономкласса:
- Осиповичи – Солигорск (отправление из Осиповичей в 08.39, прибытие в Слуцк в 10.54);
- Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14).
В эти дни назначаются поезда:
- Слуцк – Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48);
- Солигорск – Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42).
РАНЕЕ. 25 и 26 октября отменяются поезда, которые курсируют между Слуцком и Могилёвом.