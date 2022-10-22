Автозапчасти стали тем товаром, который (вместе с автомобилями) больше всего подорожал в Беларуси в нынешнем году. Office Life спросили игроков рынка, что сейчас происходит с ремонтом и обслуживанием машин. Рассказывает владелец минской СТО.

Всё меньше клиентов хотят ставить на свои машины оригинальные или даже европейские запчасти. Есть определённый дефицит комплектующих: какие-то позиции приходят только под заказ, и сроки могут растянуться на месяцы; каких-то деталей просто нет, и неизвестно, будут ли. Очень высокая цена. Более востребованными стали китайские производители: они берут ценой. Выбор этих запчастей на рынке большой, качество тоже совершенно разное. Какие-то запчасти импортёры сейчас привозят из Казахстана. Это помогает решить проблему дефицита, возникшую на фоне санкций и усложнённых логистических цепочек. Всё больше клиентов стали обращаться на СТО со своими запчастями: их привозят из Польши физлица — для себя или под заказ.