Загадки и полоса препятствий. Ко Дню отца в детском саду №9 в Слуцке папам устроили сюрприз (фото)

Сегодня, 21 октября, в Беларуси мы впервые празднуем День отца. Пап, которые утром приводили детей в ясли-сад №9 в Слуцке, ждал сюрприз. Им нужно было отгадать загадку и пройти полосу препятствий. И, конечно, получить поздравление и подарок.

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