«Слуцк» угрожал воротам «Динамо-Минск», давая понять, что его статус значения не имеет… Но — 0:5 (фото с матча)

В среду, 19 октября, СФК «Слуцк» провёл свой очередной матч в чемпионате Беларуси по футболу, среди команд Высшей лиги. В рамках 26-го тура «сахарник» на своём поле принимали ФК «Динамо-Минск».

Команды проводят нередко упорные матчи, и заканчивают их с ничейными результатами, а перед очной встречей подходили с одинаковыми настроениями.

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В первом тайме «динамовцы» доставили много работы, а с ней и проблем вратарю Илье Брановцу. Как и в предыдущем поединке, страж ворот был снова в роли Бэтмена и Человека-паука, который спасает в ситуации, в которой кажется выхода уже нет.

Однако силы небезграничные, и, к сожалению, во втором тайме «Динамо», вспомнив, видимо, зачем приехало, продолжило давить оборону хозяев. Душан Бакич, Александр Сачивко, Иван Бахар и Александр Ложкин сделали результат в виде счёта 5:0, а их поклонникам самое время было петь «Аргентина – Ямайка». Но тем не менее, не глядя на поражение, подопечные Александра Гуриновича создавали свои моменты, и угрожали воротам соперника, давая понять, что его статус значения не имеет, и играть нужно везде и всегда.

В ближайшее воскресенье СФК «Слуцк» отправится покорять Витебск. Встреча начнётся в 17.00 на поле ЦСК «Витебский».