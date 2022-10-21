«Слуцкводоканал» поздравил мужчин с Днём отца, а многодетным вручил подарки. Фото

«Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа.

Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья»!