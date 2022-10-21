«Слуцкводоканал» поздравил мужчин с Днём отца, а многодетным вручил подарки. Фото

Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» торжественно поздравило всех отцов-работников предприятия с новым праздником — Днём отца, который установлен в Беларуси 21 октября.
Главный инженер КУП «Слуцкводоканал» Николай Николаевич Хурсик искренне поздравил мужчин с Днём отца, пожелал им долгих лет жизни, здоровья и хорошего настроения, чтобы всегда быть для своего чада источником понимания и поддержки. И вручил подарки многодетным отцам.
Также слова поздравления прозвучали от председателя первичной профсоюзной организации КУП «Слуцкводоканал» Екатерины Александровны Кабычкиной:
«Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа.
Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья»!