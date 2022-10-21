Вышла новая версия мобильного приложения Мой МТС. В обновлении появилась функция автоплатежа. С её помощью абоненты могут автоматически пополнять свой баланс с привязанной банковской карты.

Автоплатёж позволит быть всегда на связи и не тратить время на пополнение баланса вручную. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо привязать банковскую карту к приложению Мой МТС, а затем указать и сохранить параметры автоплатежа.

Пользователям приложения предлагается два варианта автоплатежа: по расписанию и по достижению порога указанной минимальной суммы на балансе. При выборе варианта по расписанию пополнение может осуществляться ежедневно, еженедельно, ежемесячно, раз в несколько дней или один раз в назначенную дату.

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Подключение функции автоплатежа производится в разделе «Финансы» через вкладку «Автоплатёж» и кнопку «Подключить автоплатёж». Для активации услуги необходимо указать данные банковской карты, выбрать вариант пополнения баланса, заполнить параметры автоплатежа и сохранить его. При необходимости можно создать сразу несколько автоплатежей с использованием разных банковских карт и настроить их для всех абонентских номеров, которые используются в приложении Мой МТС.

Функция «Автоплатёж» доступна для устройств на Android и iOS в версии приложения Мой МТС 2.8.1. Скачать его можно в магазинах приложений Google Play и App Store.

Мой МТС — это персональный помощник абонента, который помогает управлять своими номерами мобильной и фиксированной связи без визита в офис или звонка в колл-центр. Приложение позволяет через смартфон следить за балансом, подключать и отключать услуги, заказывать подробную детализацию счетов, контролировать данные по рассрочке, знакомиться с акциями МТС, а также многое другое. Подключить к нему можно любое количество номеров.

Подробнее о приложении Мой МТС — здесь.

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